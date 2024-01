亞洲盃．球迷恆仔｜走遍不丹蒙古多哈撐港足：畀人知道港隊有球迷

香港隊,是態度,也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位,只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章,每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前,訪問了五位香港足球人物,五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空,但他們就像是五朵花瓣,拼湊出區旗上的洋紫荊,成就了我們眼前的香港隊。

攝影:葉詩敏



亞洲盃在多哈舉行,要去睇波花費並不少,就算只睇一輪分組賽、留5、6天,機票連酒店動輒近萬元,而且攞假也是成本,但港隊參加亞洲盃決賽周是56年一遇,無阻今次至少百多名球迷前往觀賽。



Football without fans is nothing(沒有球迷,足球就沒有意義)。港足近6、7年到外地比賽,看台上總有香港球迷身影,即使封閉國度如朝鮮也不例外;恆仔(吳卓恆)也是其一個恆常隨隊「作客」的球迷,他已親身到外地看過逾20場港隊比賽,不丹、蒙古、越南、伊朗的球場看台上都有他的足跡,追隨港隊,不僅是在香港出生、成長的「身份認同」,更是對這支球隊實實在在的愛。



簡簡單單一碗叉燒湯意,曾成為球迷口中

訪問地點在銅鑼灣燈渣甸街一間冰室,這冰室營業時間較晚,疫情前,港隊球迷在大球場睇完夜波若要吃飯,不少人往往來這裏叫個常餐,一份叉燒湯意加火腿炒蛋和多士,睇完波吃完飯,精神和心靈都滿足。

湊巧,「叉燒湯意」四字和某首打氣歌很啱音,2018年某個晚上,大班球迷來這一邊吃、一邊吃「叉燒湯意」,一邊唱了整晚。

香港球迷睇波其實就像叉燒湯意般簡單:要求不高,有得吃就還好,好吃就是驚喜;不過叉燒湯意本身也不簡單——材料少,叉燒嚡不嚡口、意粉太淋太硬都大大影響味道。不過老實說,去茶記也像睇香港足球,就不要指望能吃到黑毛豬梅頭肉半肥瘦叉燒了,好吃是驚喜,味道普通就是日常,但餐廳也不能只靠老主顧,如果食物不夠好吃,街客幫襯一次就無回頭,難收旺場。

2018年的東亞錦標賽外圍賽,港隊球迷穿上叉燒湯意的Tee,純粹的快樂。(受訪者提供)

對熱愛現場睇波的恆仔來說,「睇波」這回事也一樣,球隊表現好不好,當然會影響心情,但不會影響他對香港隊累積了十多年、見證一代又一代球員教練變遷的真情實感。「細個嗰陣無意識地由爸爸、爺爺帶住,食完開年飯去睇賀歲盃,有港聯對捷克,仲有一屆係日本隊,記得日本球迷好嘈;仲有南斯拉夫!」

真正「入坑」是2003年沙士疫情,「在家看球迷世界,知道香港也有好看的足球,晨曦還贏了五冠王、入了亞協4強,就開始入場睇波,還上GoalGoalGoal(網上論壇)認識了其他球迷,就開始看晨曦和港隊。」

恆仔自小入場睇波,多年來,李健和已由當年馳騁球場的球星,到做過主教練、早已「上神枱」。(受訪者提供)

他當時為睇波相當進取,2009年香港在亞洲盃外圍賽主場對日本,賽會為了遷就日本直播時間將比賽提早到傍晚6點半,「我請求全班同學,將一個小測調咗去Lunch Hour,令我可以放學去睇波。」由初中開始,入場睇波就是他最大的娛樂。「同學都知道我有這興趣,當年有套劇集《尖子攻略》,劇中有真嗰隊晨曦,但有一集他們被梁烈唯和歐陽震華逼和了,第二日返學,同學都笑我。」他笑道。

恆仔坦言,現場睇波的樂趣就是「食氣氛」,「那種距離好近,即使坐滿了,也聽到球員的提場聲,這些才是現場感……現場足球吸引到我,而在香港要睇現場就只得香港足球,這就是原因。」

恆仔手上的是2018年港隊到台北出戰東亞盃外圍賽時,球迷所造的打氣Tee,自製的服製在全世界球迷間都很流行。(葉詩敏攝)

不過睇了十多年香港足球,他深明香港足球不會成為主流,「香港足球其實係好次文化嘅嘢,啲人鍾意就好鍾意,仲會鍾意十幾二十年;如果本身係零興趣,就只會繼續零興趣,因為如果只係純粹鍾意足球,一X定唔會睇香港波。」他用雙手比劃着,「但睇波一定有情緒,都唔需要寄望球迷係好理性,球迷理性就唔睇(香港波)啦。」

睇波是食氣氛,但香港足球真的常常有氣氛食嗎?「冇氣氛畀我食,就要去創造一個氣氛畀自己食,唔好去等另外3萬個唔會入場嘅球迷。」行動派的他抱着這信念,由2011年開始就與一班志同道合的朋友以球迷組織「香港力量」之名,希望進一步推動看台打氣文化,除了在現場派「歌紙」希望更多人一起唱打氣歌、設計旗幟,也研究外地的「Ultras」(狂熱球迷)文化,希望學習外地打氣方式。

睇波一定有情緒,都唔需要寄望球迷係好理性,球迷理性就唔睇(香港波)啦。 球迷恆仔

隨年月過,港隊主場的「站立球迷打氣區」從一開始出現、到佔旺角場一、兩個區,到現在站立打氣已成常態;港隊球迷組織也早就不止香港力量,「波台黐線佬」也是另一主要球迷組織,而且許多球迷也散落球場各處,不一定跟隨任何群體。

恆仔也坦言,早前去過南美洲和土耳其等足球極為盛行的國度睇波,看到阿根廷、烏拉圭聯賽全場人人都打氣、沒有「大台」,令他感受頗深;他坦言曾看不慣別人在打氣區不穿港隊球衣、不打氣,但現在想法已改變,「其實我們是需要找到一套屬於香港自己的方式,才能令更多人投入。」

恆仔不僅熱愛在香港睇波,也熱愛在香港以外的地方睇香港隊,從一開始去廣州睇省港盃,到2018年赴印尼為香港亞運足球隊打氣、到蒙古支持爭取出線U23亞錦賽的香港U23、到去年赴不丹和伊朗看世界盃外圍賽,已睇過超過20場作客賽事,「很多人以為要用很多錢,但其實我去一次伊朗,只要願意轉幾次機、睡便宜的床位,比許多人去日本便宜。」

會隨港隊作客的球迷當然不止恆仔一個,而在外地的看台,香港球迷有時多、有時少,去台灣、韓國這些熱門旅遊點,動輒數百香港球迷打氣,少至不丹的6人、伊朗的2人、印尼亞運和印度亞洲盃外圍賽的「一人打氣團」也有。

但恆仔認為人數多少都有其意義:「我們的出現或存在,就是讓別人看見香港足球是有支持者的,哪怕是得一個、兩個、二百個,都不重要,但這支球隊是有球迷的,這就是當我們去到一個地方,給對手的一個訊號:這隊波是有球迷的,不是容易應付的。」

2018年的印尼亞運,港足在分組賽對東道主印尼,恆仔獨自在看台上打氣。(資料圖片/高詩琦攝)

我們的出現或存在,就是讓別人看見香港足球是有支持者的,哪怕是得一個、兩個、二百個,都不重要。 球迷恆仔

有球迷打氣,讓球隊、球員感受到有人在意、同行,本身也極其重要,2022年的亞洲盃外圍賽,香港所屬的小組在印度舉行,當時一位香港球迷Jason隻身打氣,一眾港將賽後都來到看台前向他拍手致謝,球隊也向他送上全隊簽名球衣,反映了這份雙向的珍視;恆仔去年到伊朗睇波,在港隊下塌的酒店遇上守門員教練、也曾是香港隊門將的范俊業,「他見到我時很興奮,說,竟然這裏也有球迷!」

港隊出發準備亞洲盃時,恆仔(左一)等廿名球迷送行,他們也整裝待發,準備在亞洲盃告訴世界:香港隊也是有球迷支持的。(葉詩敏攝)

為何香港隊這麼重要?其實香港足球圈子很小、距離很近,十多年來,恆仔見證過一代又一代港隊球員、將帥和職員的變遷,有些甚至已成了好友;由多次作客的經驗中他也感受到,至少在香港隊,大部份職員都很努力付出、為球迷安排,「看了這麼多代港隊,已有少少超越了身份認同,這隊球隊,我自己都好鍾意……作為港隊球迷在看台打氣支持,已是條件反射。」

亞洲盃開賽在即,預計至少百多名香港球迷會遠赴多哈親身支持,他希望大家都有個愉快的打氣之旅,「以前不認同、但依家認同的是,球迷光譜好闊,人人支持的方法都不同,但今次去,大家都找到個平衡位,去到卡塔爾,想讓全世界都看到香港是有球迷的……」他與其他港隊球迷還特別在多哈預訂了足球場,相約其他參賽國家的球迷踢波,來個球迷亞洲盃。

支持港隊、睇波,最重要的還是快樂。

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程:



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間:下午5:30(香港晚上10:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月19日(香港1月20日)

香港 Vs 伊朗

當地時間:晚上8:30(香港1月20日凌晨1:30)

地點:哈利法國際體育場(Khalifa International Stadium)



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間:晚上6:00(香港時間晚上11時)

地點:哈里發體育場(Abdullah bin Khalifa Stadium)



