亞洲盃．球迷恆仔｜走遍不丹蒙古多哈撐港足：畀人知道港隊有球迷

撰文：高詩琦
出版：更新：

香港隊，是態度，也是責任。
即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位，只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章，每位成員都是平等而重要。
《01體育》在亞洲盃決賽周前，訪問了五位香港足球人物，五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空，但他們就像是五朵花瓣，拼湊出區旗上的洋紫荊，成就了我們眼前的香港隊。
攝影：葉詩敏

亞洲盃在多哈舉行，要去睇波花費並不少，就算只睇一輪分組賽、留5、6天，機票連酒店動輒近萬元，而且攞假也是成本，但港隊參加亞洲盃決賽周是56年一遇，無阻今次至少百多名球迷前往觀賽。

Football without fans is nothing（沒有球迷，足球就沒有意義）。港足近6、7年到外地比賽，看台上總有香港球迷身影，即使封閉國度如朝鮮也不例外；恆仔（吳卓恆）也是其一個恆常隨隊「作客」的球迷，他已親身到外地看過逾20場港隊比賽，不丹、蒙古、越南、伊朗的球場看台上都有他的足跡，追隨港隊，不僅是在香港出生、成長的「身份認同」，更是對這支球隊實實在在的愛。

簡簡單單一碗叉燒湯意，曾成為球迷口中

訪問地點在銅鑼灣燈渣甸街一間冰室，這冰室營業時間較晚，疫情前，港隊球迷在大球場睇完夜波若要吃飯，不少人往往來這裏叫個常餐，一份叉燒湯意加火腿炒蛋和多士，睇完波吃完飯，精神和心靈都滿足。

湊巧，「叉燒湯意」四字和某首打氣歌很啱音，2018年某個晚上，大班球迷來這一邊吃、一邊吃「叉燒湯意」，一邊唱了整晚。

香港球迷睇波其實就像叉燒湯意般簡單：要求不高，有得吃就還好，好吃就是驚喜；不過叉燒湯意本身也不簡單——材料少，叉燒嚡不嚡口、意粉太淋太硬都大大影響味道。不過老實說，去茶記也像睇香港足球，就不要指望能吃到黑毛豬梅頭肉半肥瘦叉燒了，好吃是驚喜，味道普通就是日常，但餐廳也不能只靠老主顧，如果食物不夠好吃，街客幫襯一次就無回頭，難收旺場。

2018年的東亞錦標賽外圍賽，港隊球迷穿上叉燒湯意的Tee，純粹的快樂。（受訪者提供）

對熱愛現場睇波的恆仔來說，「睇波」這回事也一樣，球隊表現好不好，當然會影響心情，但不會影響他對香港隊累積了十多年、見證一代又一代球員教練變遷的真情實感。「細個嗰陣無意識地由爸爸、爺爺帶住，食完開年飯去睇賀歲盃，有港聯對捷克，仲有一屆係日本隊，記得日本球迷好嘈；仲有南斯拉夫！」

真正「入坑」是2003年沙士疫情，「在家看球迷世界，知道香港也有好看的足球，晨曦還贏了五冠王、入了亞協4強，就開始入場睇波，還上GoalGoalGoal（網上論壇）認識了其他球迷，就開始看晨曦和港隊。」

恆仔自小入場睇波，多年來，李健和已由當年馳騁球場的球星，到做過主教練、早已「上神枱」。（受訪者提供）

他當時為睇波相當進取，2009年香港在亞洲盃外圍賽主場對日本，賽會為了遷就日本直播時間將比賽提早到傍晚6點半，「我請求全班同學，將一個小測調咗去Lunch Hour，令我可以放學去睇波。」由初中開始，入場睇波就是他最大的娛樂。「同學都知道我有這興趣，當年有套劇集《尖子攻略》，劇中有真嗰隊晨曦，但有一集他們被梁烈唯和歐陽震華逼和了，第二日返學，同學都笑我。」他笑道。

恆仔坦言，現場睇波的樂趣就是「食氣氛」，「那種距離好近，即使坐滿了，也聽到球員的提場聲，這些才是現場感……現場足球吸引到我，而在香港要睇現場就只得香港足球，這就是原因。」

恆仔手上的是2018年港隊到台北出戰東亞盃外圍賽時，球迷所造的打氣Tee，自製的服製在全世界球迷間都很流行。（葉詩敏攝）

不過睇了十多年香港足球，他深明香港足球不會成為主流，「香港足球其實係好次文化嘅嘢，啲人鍾意就好鍾意，仲會鍾意十幾二十年；如果本身係零興趣，就只會繼續零興趣，因為如果只係純粹鍾意足球，一X定唔會睇香港波。」他用雙手比劃着，「但睇波一定有情緒，都唔需要寄望球迷係好理性，球迷理性就唔睇（香港波）啦。」

睇波是食氣氛，但香港足球真的常常有氣氛食嗎？「冇氣氛畀我食，就要去創造一個氣氛畀自己食，唔好去等另外3萬個唔會入場嘅球迷。」行動派的他抱着這信念，由2011年開始就與一班志同道合的朋友以球迷組織「香港力量」之名，希望進一步推動看台打氣文化，除了在現場派「歌紙」希望更多人一起唱打氣歌、設計旗幟，也研究外地的「Ultras」（狂熱球迷）文化，希望學習外地打氣方式。

睇波一定有情緒，都唔需要寄望球迷係好理性，球迷理性就唔睇（香港波）啦。
球迷恆仔

隨年月過，港隊主場的「站立球迷打氣區」從一開始出現、到佔旺角場一、兩個區，到現在站立打氣已成常態；港隊球迷組織也早就不止香港力量，「波台黐線佬」也是另一主要球迷組織，而且許多球迷也散落球場各處，不一定跟隨任何群體。

恆仔也坦言，早前去過南美洲和土耳其等足球極為盛行的國度睇波，看到阿根廷、烏拉圭聯賽全場人人都打氣、沒有「大台」，令他感受頗深；他坦言曾看不慣別人在打氣區不穿港隊球衣、不打氣，但現在想法已改變，「其實我們是需要找到一套屬於香港自己的方式，才能令更多人投入。」

亞洲盃︱香港足球隊名單+球員數據分析　分組賽賽程及對手簡介亞洲盃｜HOY TV免費直播　香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

恆仔不僅熱愛在香港睇波，也熱愛在香港以外的地方睇香港隊，從一開始去廣州睇省港盃，到2018年赴印尼為香港亞運足球隊打氣、到蒙古支持爭取出線U23亞錦賽的香港U23、到去年赴不丹和伊朗看世界盃外圍賽，已睇過超過20場作客賽事，「很多人以為要用很多錢，但其實我去一次伊朗，只要願意轉幾次機、睡便宜的床位，比許多人去日本便宜。」

會隨港隊作客的球迷當然不止恆仔一個，而在外地的看台，香港球迷有時多、有時少，去台灣、韓國這些熱門旅遊點，動輒數百香港球迷打氣，少至不丹的6人、伊朗的2人、印尼亞運和印度亞洲盃外圍賽的「一人打氣團」也有。

但恆仔認為人數多少都有其意義：「我們的出現或存在，就是讓別人看見香港足球是有支持者的，哪怕是得一個、兩個、二百個，都不重要，但這支球隊是有球迷的，這就是當我們去到一個地方，給對手的一個訊號：這隊波是有球迷的，不是容易應付的。」

2018年的印尼亞運，港足在分組賽對東道主印尼，恆仔獨自在看台上打氣。（資料圖片／高詩琦攝）
我們的出現或存在，就是讓別人看見香港足球是有支持者的，哪怕是得一個、兩個、二百個，都不重要。
球迷恆仔

有球迷打氣，讓球隊、球員感受到有人在意、同行，本身也極其重要，2022年的亞洲盃外圍賽，香港所屬的小組在印度舉行，當時一位香港球迷Jason隻身打氣，一眾港將賽後都來到看台前向他拍手致謝，球隊也向他送上全隊簽名球衣，反映了這份雙向的珍視；恆仔去年到伊朗睇波，在港隊下塌的酒店遇上守門員教練、也曾是香港隊門將的范俊業，「他見到我時很興奮，說，竟然這裏也有球迷！」

港隊出發準備亞洲盃時，恆仔（左一）等廿名球迷送行，他們也整裝待發，準備在亞洲盃告訴世界：香港隊也是有球迷支持的。（葉詩敏攝）

為何香港隊這麼重要？其實香港足球圈子很小、距離很近，十多年來，恆仔見證過一代又一代港隊球員、將帥和職員的變遷，有些甚至已成了好友；由多次作客的經驗中他也感受到，至少在香港隊，大部份職員都很努力付出、為球迷安排，「看了這麼多代港隊，已有少少超越了身份認同，這隊球隊，我自己都好鍾意……作為港隊球迷在看台打氣支持，已是條件反射。」

亞洲盃開賽在即，預計至少百多名香港球迷會遠赴多哈親身支持，他希望大家都有個愉快的打氣之旅，「以前不認同、但依家認同的是，球迷光譜好闊，人人支持的方法都不同，但今次去，大家都找到個平衡位，去到卡塔爾，想讓全世界都看到香港是有球迷的……」他與其他港隊球迷還特別在多哈預訂了足球場，相約其他參賽國家的球迷踢波，來個球迷亞洲盃。

支持港隊、睇波，最重要的還是快樂。

▼《01體育》亞洲盃港足人物訪問系列▼

亞洲盃人物．編者話｜83歲名宿、球迷與球員　五個故事拼湊香港隊亞洲盃．港足名宿李國強︱56年前入球功臣　代表香港是自豪的回憶

2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：

1月14日
阿聯酋 Vs 香港
當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）
地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）

1月19日（香港1月20日）
香港 Vs 伊朗
當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）
地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）

1月23日
香港 Vs 巴勒斯坦
當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）
地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）

亞洲盃相關文章：

亞洲盃Fantasy｜孫興慜定價排第二　三甲玩家可獲4日3夜睇波之旅亞洲盃︱港足練習賽1：2塔吉克　艾華頓建功　安達臣對賽果不失望亞洲盃｜日本奪冠賠率大熱　主將指一月開波遺憾：仍是由球會出糧
港足
亞洲盃
足球