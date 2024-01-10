亞洲盃．球迷恆仔｜走遍不丹蒙古多哈撐港足：畀人知道港隊有球迷

香港隊，是態度，也是責任。

即使來自不同年代、族裔、無論在哪一個崗位，只要穿起紅色球衣、肩負着胸前的港隊徽章，每位成員都是平等而重要。

《01體育》在亞洲盃決賽周前，訪問了五位香港足球人物，五種不同的背景、身份、甚至是不同的時空，但他們就像是五朵花瓣，拼湊出區旗上的洋紫荊，成就了我們眼前的香港隊。

攝影：葉詩敏



亞洲盃在多哈舉行，要去睇波花費並不少，就算只睇一輪分組賽、留5、6天，機票連酒店動輒近萬元，而且攞假也是成本，但港隊參加亞洲盃決賽周是56年一遇，無阻今次至少百多名球迷前往觀賽。



Football without fans is nothing（沒有球迷，足球就沒有意義）。港足近6、7年到外地比賽，看台上總有香港球迷身影，即使封閉國度如朝鮮也不例外；恆仔（吳卓恆）也是其一個恆常隨隊「作客」的球迷，他已親身到外地看過逾20場港隊比賽，不丹、蒙古、越南、伊朗的球場看台上都有他的足跡，追隨港隊，不僅是在香港出生、成長的「身份認同」，更是對這支球隊實實在在的愛。



簡簡單單一碗叉燒湯意，曾成為球迷口中

訪問地點在銅鑼灣燈渣甸街一間冰室，這冰室營業時間較晚，疫情前，港隊球迷在大球場睇完夜波若要吃飯，不少人往往來這裏叫個常餐，一份叉燒湯意加火腿炒蛋和多士，睇完波吃完飯，精神和心靈都滿足。

湊巧，「叉燒湯意」四字和某首打氣歌很啱音，2018年某個晚上，大班球迷來這一邊吃、一邊吃「叉燒湯意」，一邊唱了整晚。

香港球迷睇波其實就像叉燒湯意般簡單：要求不高，有得吃就還好，好吃就是驚喜；不過叉燒湯意本身也不簡單——材料少，叉燒嚡不嚡口、意粉太淋太硬都大大影響味道。不過老實說，去茶記也像睇香港足球，就不要指望能吃到黑毛豬梅頭肉半肥瘦叉燒了，好吃是驚喜，味道普通就是日常，但餐廳也不能只靠老主顧，如果食物不夠好吃，街客幫襯一次就無回頭，難收旺場。

2018年的東亞錦標賽外圍賽，港隊球迷穿上叉燒湯意的Tee，純粹的快樂。（受訪者提供）

對熱愛現場睇波的恆仔來說，「睇波」這回事也一樣，球隊表現好不好，當然會影響心情，但不會影響他對香港隊累積了十多年、見證一代又一代球員教練變遷的真情實感。「細個嗰陣無意識地由爸爸、爺爺帶住，食完開年飯去睇賀歲盃，有港聯對捷克，仲有一屆係日本隊，記得日本球迷好嘈；仲有南斯拉夫！」

真正「入坑」是2003年沙士疫情，「在家看球迷世界，知道香港也有好看的足球，晨曦還贏了五冠王、入了亞協4強，就開始入場睇波，還上GoalGoalGoal（網上論壇）認識了其他球迷，就開始看晨曦和港隊。」

恆仔自小入場睇波，多年來，李健和已由當年馳騁球場的球星，到做過主教練、早已「上神枱」。（受訪者提供）

他當時為睇波相當進取，2009年香港在亞洲盃外圍賽主場對日本，賽會為了遷就日本直播時間將比賽提早到傍晚6點半，「我請求全班同學，將一個小測調咗去Lunch Hour，令我可以放學去睇波。」由初中開始，入場睇波就是他最大的娛樂。「同學都知道我有這興趣，當年有套劇集《尖子攻略》，劇中有真嗰隊晨曦，但有一集他們被梁烈唯和歐陽震華逼和了，第二日返學，同學都笑我。」他笑道。

恆仔坦言，現場睇波的樂趣就是「食氣氛」，「那種距離好近，即使坐滿了，也聽到球員的提場聲，這些才是現場感……現場足球吸引到我，而在香港要睇現場就只得香港足球，這就是原因。」

恆仔手上的是2018年港隊到台北出戰東亞盃外圍賽時，球迷所造的打氣Tee，自製的服製在全世界球迷間都很流行。（葉詩敏攝）

不過睇了十多年香港足球，他深明香港足球不會成為主流，「香港足球其實係好次文化嘅嘢，啲人鍾意就好鍾意，仲會鍾意十幾二十年；如果本身係零興趣，就只會繼續零興趣，因為如果只係純粹鍾意足球，一X定唔會睇香港波。」他用雙手比劃着，「但睇波一定有情緒，都唔需要寄望球迷係好理性，球迷理性就唔睇（香港波）啦。」

睇波是食氣氛，但香港足球真的常常有氣氛食嗎？「冇氣氛畀我食，就要去創造一個氣氛畀自己食，唔好去等另外3萬個唔會入場嘅球迷。」行動派的他抱着這信念，由2011年開始就與一班志同道合的朋友以球迷組織「香港力量」之名，希望進一步推動看台打氣文化，除了在現場派「歌紙」希望更多人一起唱打氣歌、設計旗幟，也研究外地的「Ultras」（狂熱球迷）文化，希望學習外地打氣方式。

睇波一定有情緒，都唔需要寄望球迷係好理性，球迷理性就唔睇（香港波）啦。 球迷恆仔

隨年月過，港隊主場的「站立球迷打氣區」從一開始出現、到佔旺角場一、兩個區，到現在站立打氣已成常態；港隊球迷組織也早就不止香港力量，「波台黐線佬」也是另一主要球迷組織，而且許多球迷也散落球場各處，不一定跟隨任何群體。

恆仔也坦言，早前去過南美洲和土耳其等足球極為盛行的國度睇波，看到阿根廷、烏拉圭聯賽全場人人都打氣、沒有「大台」，令他感受頗深；他坦言曾看不慣別人在打氣區不穿港隊球衣、不打氣，但現在想法已改變，「其實我們是需要找到一套屬於香港自己的方式，才能令更多人投入。」

恆仔不僅熱愛在香港睇波，也熱愛在香港以外的地方睇香港隊，從一開始去廣州睇省港盃，到2018年赴印尼為香港亞運足球隊打氣、到蒙古支持爭取出線U23亞錦賽的香港U23、到去年赴不丹和伊朗看世界盃外圍賽，已睇過超過20場作客賽事，「很多人以為要用很多錢，但其實我去一次伊朗，只要願意轉幾次機、睡便宜的床位，比許多人去日本便宜。」

會隨港隊作客的球迷當然不止恆仔一個，而在外地的看台，香港球迷有時多、有時少，去台灣、韓國這些熱門旅遊點，動輒數百香港球迷打氣，少至不丹的6人、伊朗的2人、印尼亞運和印度亞洲盃外圍賽的「一人打氣團」也有。

但恆仔認為人數多少都有其意義：「我們的出現或存在，就是讓別人看見香港足球是有支持者的，哪怕是得一個、兩個、二百個，都不重要，但這支球隊是有球迷的，這就是當我們去到一個地方，給對手的一個訊號：這隊波是有球迷的，不是容易應付的。」

2018年的印尼亞運，港足在分組賽對東道主印尼，恆仔獨自在看台上打氣。（資料圖片／高詩琦攝）

我們的出現或存在，就是讓別人看見香港足球是有支持者的，哪怕是得一個、兩個、二百個，都不重要。 球迷恆仔

有球迷打氣，讓球隊、球員感受到有人在意、同行，本身也極其重要，2022年的亞洲盃外圍賽，香港所屬的小組在印度舉行，當時一位香港球迷Jason隻身打氣，一眾港將賽後都來到看台前向他拍手致謝，球隊也向他送上全隊簽名球衣，反映了這份雙向的珍視；恆仔去年到伊朗睇波，在港隊下塌的酒店遇上守門員教練、也曾是香港隊門將的范俊業，「他見到我時很興奮，說，竟然這裏也有球迷！」

港隊出發準備亞洲盃時，恆仔（左一）等廿名球迷送行，他們也整裝待發，準備在亞洲盃告訴世界：香港隊也是有球迷支持的。（葉詩敏攝）

為何香港隊這麼重要？其實香港足球圈子很小、距離很近，十多年來，恆仔見證過一代又一代港隊球員、將帥和職員的變遷，有些甚至已成了好友；由多次作客的經驗中他也感受到，至少在香港隊，大部份職員都很努力付出、為球迷安排，「看了這麼多代港隊，已有少少超越了身份認同，這隊球隊，我自己都好鍾意……作為港隊球迷在看台打氣支持，已是條件反射。」

亞洲盃開賽在即，預計至少百多名香港球迷會遠赴多哈親身支持，他希望大家都有個愉快的打氣之旅，「以前不認同、但依家認同的是，球迷光譜好闊，人人支持的方法都不同，但今次去，大家都找到個平衡位，去到卡塔爾，想讓全世界都看到香港是有球迷的……」他與其他港隊球迷還特別在多哈預訂了足球場，相約其他參賽國家的球迷踢波，來個球迷亞洲盃。

支持港隊、睇波，最重要的還是快樂。

▼《01體育》亞洲盃港足人物訪問系列▼



2023亞洲盃決賽周港隊分組賽賽程：



1月14日

阿聯酋 Vs 香港

當地時間：下午5：30（香港晚上10：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月19日（香港1月20日）

香港 Vs 伊朗

當地時間：晚上8：30（香港1月20日凌晨1：30）

地點：哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）



1月23日

香港 Vs 巴勒斯坦

當地時間：晚上6：00（香港時間晚上11時）

地點：哈里發體育場（Abdullah bin Khalifa Stadium）



亞洲盃相關文章：