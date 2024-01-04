亞洲盃︱港足練習賽1：2塔吉克　艾華頓建功　安達臣對賽果不失望

香港足球代表隊正於阿聯酋備戰亞洲盃決賽周，港隊周四（4日）跟塔吉克踢練習賽，最終在艾華頓入波下，以1：2落敗。



港足日前友賽反勝中國2：1，相隔兩日後再於阿聯酋約戰世界排名106位的塔吉克，但今場只是閉門練習賽、並非國際A級賽，意味雙方可無限制地更換球員，賽事也不會用作計算世界排名。

港隊今仗正選名單保留陳俊樂、艾華頓、李毅凱及陳肇鈞，上場梅開二度的潘沛軒，與葉鴻輝、孫銘謙、史提芬彭利拿都擔正。另外，右閘茹子楠去仗跟譚龍碰撞後受傷，而胡晉銘跟艾里奧同樣有傷，位置由羅梓駿、林衍廷與周緣德取代。

香港足球代表隊友賽塔吉克。（HKFA）

港隊雖然於25分鐘先失一球，但憑艾華頓33分鐘建功，半場與塔吉克踢成1：1。港隊半場由余在言、安永佳入替陳俊樂、陳肇鈞，至51分鐘再失守；戰至62分鐘，港隊換入米高、陳晉一、張憙延及鞠盈智，最終輸1：2。

主教練安達臣賽後表示，雖然賽果不理想，但球隊在進攻上發揮不錯，「對方主帥說我們踢得十分進取，不要忘記我們有5至6位主力不在正選名單，所以我對結果並不感到失望。」

艾華頓一度為港隊追成平手。（HKFA）

勞烈斯跟謝家強今仗仍無法上陣，安達臣稱港隊守衛有限，再度擔正的李毅凱已在能力範圍內做到最好，但認為兩記失球來得太容易，希望未來能改善相關問題。

他承認部份球員仍未達最佳狀態，令球隊下半場表現下滑，「不只贏波重要，輸也能幫我們進步。這正是我們踢這種練習賽的原因，讓大家慢慢適應高強度及比賽節奏。」

港隊明天（5日）將前往亞洲盃決賽周舉辦地點——卡塔爾多哈作最後備戰，下周三（10日）會再跟沙特阿拉伯踢練習賽。安達臣希望屆時全數傷兵都能夠康復歸隊，以最強陣容迎戰這支強敵。

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