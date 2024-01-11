意大利盃｜拉素小勝晉級　打吡戰火藥味重　羅馬球員被啤酒樽擲中

上演羅馬打吡戰的奧林匹高球場，這夜硝煙四起——是物理上的硝煙四起，並非修辭手法。

拉素與羅馬向來為同城死敵，雙方更共用同一個主場，今次意大利盃八強狹路相逢，雙方激進球迷互相投擲煙花及照明彈。看台上的火藥味更蔓延至場上，兩隊在比賽末段發生爭執及肢體衝突，最終合計有三名球員領紅被逐。



比賽還未開始，雙方球迷便已經向對方看台投擲煙花及照明彈，須警察入場調停，《每日郵報》報道指現場多次發出巨響。球迷騷亂期間，雙方球員期間仍在場上熱身，雖然偶爾出現燃燒物扔入場中情況，然而兩隊在上半場都相當「靜局」，沒有特別威脅攻門之餘，也沒有球員因犯規被罰黃牌。

不過，下半場初段即有變化，第48分鐘，拉素前鋒卡斯迪蘭奴斯（Valentin Castellanos）在禁區內被踢跌，羅馬一眾球員認定他為插水，更上前向卡斯迪蘭奴斯表達不滿。球證在查看VAR後判罰十二碼，薩卡尼（Mattia Zaccagni）操刀中鵠射成1：0。

卡斯迪蘭奴斯（中）被對方從後踢到，為拉素博得致勝十二碼。（Getty Images）

卡斯迪蘭奴斯倒地時，羅馬一眾球員極為不滿，上前狀似怒斥該球員插水。（路透社）

場內場外的火藥味再次冒起，戰至比賽第76分鐘，羅馬球員艾度亞度保夫（Edoardo Bove）被換離場時，更被球迷以啤酒樽扔中後頸，所幸未有大礙。

比賽臨近結束時，雙方在羅馬方底線發生爭執，拉素的柏度（Pedro）兩黃一紅被逐；完場前兩隊再有肢體衝突，羅馬前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）「講手」被直紅，隊長基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）亦因投訴過激領紅。

拉素最終憑十二碼以1：0擊敗羅馬晉級，今場比賽兩隊合計獲3張紅牌。

比賽末段雙方連續爆發衝突，合計有3名球員被逐。（Getty Images）

摩連奴抱怨：「現代足球特色的十二碼」

羅馬今仗僅有2次攻門命中，主帥摩連奴（Jose Mourinho）賽後對因爭議十二碼落敗大感不滿：「當時球證就在3米之外，他沒有吹罰但VAR介入了，我將此稱為符合現代足球特色的十二碼（a penalty suited to modern football），我們正因此落敗。」

摩連奴對球隊因VAR介入的十二碼落敗大感不滿。（路透社）

在盃賽中將同城死敵踢出局，拉素賽後於更衣室大肆慶祝。教練沙利（Maurizio Sarri）剛好這天65歲生日，他表示滿意球隊表現，並表示若打吡戰落敗的話會讓這次生日很傷心。「我在意的不僅是在意大利盃取勝，即使是在意甲中，打吡戰勝出的意義亦遠大於取得3分。」

拉素賽後在更衣室大肆慶祝。（Getty Images）

至於決定賽果的關鍵十二碼，沙利表示看過重播後認為那明顯是一次十二碼，「防守球員甚至沒有接近皮球，球證奧沙圖（Daniele Orsato）在螢幕前僅看了8秒便作出決定。」