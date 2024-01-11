亞洲盃｜國足主帥談為何召4門將　塔吉克領隊對國足負港隊感意外

亞洲盃如箭在弦，中國足球隊首戰將在周六（13日）鬥塔吉克，國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）早前接受內媒訪問，直言不介意熱身賽的戰績，並解釋為何徵召4名門將。

塔吉克主帥接受訪問時，直言對國足不敵港足的戰果感意外。



國足主帥恩高域接受內媒訪問，談及球隊的備戰情況。（資料圖片／Getty Images）

與東道主兼衛冕的卡塔爾﹑塔吉克及黎巴嫩同列A組的國足，首戰將鬥塔吉克，國足早前已經抵達當地，備戰首場賽事。國足主帥恩高域早前接受國內《咪咕體育》訪問，透露球隊的備戰情況，以及為何選4名門將。

亞洲盃前夕，國足進行一連串的集訓，內媒指訓練強度十分大，這名塞爾維亞教頭直言是為了調教球員的最佳狀態，「不同球員有不同的狀態，我們起初的訓練強度大一點﹑負荷很重，球員們的身體較沉重，他們慢慢適應後，雙腳愈來愈輕盈，所以熱身賽的成績我放在次要的位置，希望所有球員在賽事期間都有最佳狀態。」

恩高域指操練強度是刻意安排。（資料圖片／新華社）

談及首場採用什麼戰術，恩高域則三緘其口，只表示「我們已經準備好」，他希望所有球員都是健健康康，他就可以使用預定的戰術。恩高域同時表示，他們已經制定不同的戰術，加上與球員們默契愈來愈好，以及世界盃外圍賽的寶貴經驗，他有信心有今屆亞洲盃走得更遠。

國足今次徵召4名門將，引起不少爭議，恩高域為這個決定解畫，直言這是對小將蹇韜的一大肯定，「他（蹇韜）在今季有上佳的表現，他應該獲得今次機會，我想給予所有年輕球員一個信號，我們會關注所有球員，只要他們值得上場就會入選。」

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恩高域表示徵召蹇韜（右）入選是對小將的肯定。（微博截圖）

塔吉克主帥：國足不敵港足感意外

塔吉克主帥﹑克羅地亞籍的施格（Petar Šegrt）早前在卡塔爾接受國內知名足球記者馬德興的訪問，這名塔吉克教頭表示十分尊重及喜歡中國，稱讚國足是很強的對手，並指國足是雙方對壘的贏波大熱門。

塔吉克早前與港足友賽，以2：1擊敗港隊，但國足卻以1：2不敵港隊，施格坦言對賽果感驚訝，「我們友賽擊敗了港隊，我不知道他們（國足對港足）的賽事發生什麼事，或許是中國隊故意這樣做（輸），我不知道，這個賽果對我來說是十分驚訝的。」

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港隊與塔吉克拍跳以1：2落敗。（HKFA）

潘沛軒梅開二度擊敗國足。（HKFA）

國足亞洲盃26人名單：



門將：顏駿凌（上海海港）﹑王大雷（山東）﹑蹇韜（成都蓉城）﹑劉殿座（武漢三鎮）

後衛：蔣光太﹑朱辰傑﹑蔣聖龍（上海申花）﹑李磊（北京國安）﹑張琳芃（上海海港）﹑徐浩峰（深圳）﹑劉洋（山東）﹑吳少聰（真格拿拜列治）﹑林良銘（大連人）

中場：王上源（河南）﹑徐新（上海海港）﹑謝鵬飛﹑韋世豪（武漢三鎮）﹑高天意（北京國安）﹑吳曦﹑戴偉浚（上海申花）﹑陳蒲﹑劉彬彬（山東）﹑王秋明（天津津門虎）

前鋒：武磊（上海海港）﹑張玉寧（北京國安）﹑譚龍（長春亞泰）

