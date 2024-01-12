查頓辛祖逃離傷心地　外借回歸多蒙特至季尾　「就像回家一樣」

被雪藏﹑禁用一隊設施﹑連一隊飯堂都入不了，可想而知查頓辛祖（Jadon Sancho）在曼聯的日子過得如何。盛傳因為不願向主帥坦赫格道歉，雙方關係愈鬧愈僵，距離再披曼聯球衣遙遙無期。

香港時間周四（11日）晚上，曼聯與多蒙特分別公布，查頓辛祖以借將身份回歸西法倫球場至季尾，暫時離開傷心地，並穿上10號球衣。重返成名地，這名英格蘭翼鋒直言感覺與回家一樣。



自去年9月戰畢阿仙奴一仗後，坦赫格指查頓辛祖「訓練表現不符合要求」而把他排隊在名單之外，這名英格蘭翼鋒立即在社交網站反擊，直言「我已當代罪羔羊很久」，即使辛祖及後刪文，但兩人恩怨沒有解決，傳查頓辛祖一直不願意向坦帥道歉，坦帥不單止雪藏辛祖，禁止與一隊訓練，連一隊設施﹑甚至飯堂都無法使用。

雙方關係似乎沒有扭轉的餘地，查頓辛祖再為曼聯上陣的機會更是遙遙無期，精通轉會消息的記者羅曼奴早前透露，曼聯與多蒙特正為外借辛祖的事宜接洽，直至周四，辛祖的黑暗期似乎走到盡頭，他將以借將身份回歸多蒙特半季，不包含買斷條款，英媒指「蜜蜂兵團」將承擔辛祖400萬歐元的人工。

重返成名地，查頓辛祖將披上10號球衣，多蒙特的社交網站同時上載多個關於辛祖的動態。重新穿上黃黑色制服的辛祖，暫時離開傷心地，笑容滿臉，並隨即參與球隊的訓練，與將帥親切地打招呼後隨即「開工」，有可能是他近3﹑4個月來，第一次與一隊練波。

「當我來到（多蒙特）更衣室，我好像回到家一樣，我熟知球隊的一切，我與球迷的關係亦十分密切，我急不及待與隊友見面﹑再踏球場﹑掛上笑容踢足球﹑準備入球﹑入球及助球隊打入歐聯。」

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查頓辛祖重披多蒙特球衣。（多蒙特X截圖）

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