行山｜三女藝人行西貢蠄蟝石頂朱智賢拗柴　落山電召的士遭放飛機

朱智賢（Ashley）、陳婉衡（Alycia）及簡淑兒（Jessica）3位女藝人上周結伴到西貢行山，上萬宜水庫旁的蠄蟝石頂打卡。不過，她們下山時一波三折，先有朱智賢拗柴，要一拐一拐行回去西灣亭。之後，她們電召的士遭「放飛機」，那的士司機接了另一張大單，放棄了她們，最終她們天黑才能離開。



朱智賢、陳婉衡及簡淑兒先後在Instagram分享行山的經歷及照片，今次是朱智賢在2024年第二次行山，上一次是行「屯門大峽谷」良田坳。她表示：「蠄蟝石頂係其中一個比較喜歡的山，因為到頂嘅景色真係好靚，路程唔會太遠，山路唔會太難行，只係會比較容易蕩失路。」

巧合地，今次也是陳婉衡在2024年的第二次行山，她上次也是到西貢，行東壩那邊看破邊洲。她也大讚蠄蟝石頂上的風景，表示「望住咁靚嘅景，心情都會靚啲」！

藍天白雲下的蠄蟝石頂。（資料圖片/顏銘輝攝）

蠄蟝石頂位於西貢東郊野公園，高178米，於萬宜水庫北邊，接近麥理浩徑第二段。通常行山人士會由西灣亭起步，走至吹筒坳，逆走麥徑第二段一會，便要走小徑往蠄蟝石頂。由西灣亭起計，約行個半小時到蠄蟝石頂。

了解路線：西貢行山路線｜登蠄蟝石頂盡覽萬宜水庫 西灣亭起步最方便

朱智賢及陳婉衡也詳細講述落山時的不幸遭遇，先有朱智賢回程期間拗柴，要一拐一拐，趷下趷下，慢慢行回去西灣亭。西灣亭的電話訊號欠佳，陳婉衡要爬上馬路旁的山坡，才打到電話叫的士。然而，她們表示那位的士司機接了另一張大單，但沒有通知她們，害到她們白等。

陳婉衡寫：「司機同我講叫我哋等15-20分鐘，等咗佢大半個鐘一直都冇嚟，打俾佢又唔聽電話。後來發現原來佢接咗張大單去落馬洲，放棄咗我哋，等我哋仲有的士都唔上，喺度等佢，最後搞到天到黑晒先成功離開。」

朱智賢亦有寫：「雖然我哋一早call定，但係都俾的士司機嫌棄無人接，最後總算call到一架但係又比人放咗飛機，我哋因為一個信字竟然唔上其他的士，一直呆等嗰一位司機，我們太善良吧？最後發現原來佢車咗我哋旁邊幾個人去落馬洲，因為張單大好多佢選擇咗放棄我哋。」她還分享那隻拗柴右腳照片，見到外側明顯腫起了一大塊。

朱智賢分享拗柴的右腳。（Instagram）

【同場加映】曾淑雅Jumbo Tsang、周柏豪及袁偉豪都去過蠄蟝石頂：