行山｜流水響落羽杉紅葉尾聲　小巴加班清人龍　生態導賞員駐場

踏入1月中，流水響水塘的落羽杉已經轉紅，部分紅葉隨風散落，似乎已到紅葉季節的尾聲。雖然今日（15日）是閒日，但遊人絡繹不絕，記者等了兩班車才上到前往流水響的小巴。在水塘畔的落羽杉植林區，早上長期有數十人打卡拍照，有攝影愛好者、情侶、三五知己及本地遊旅行團到訪。



行山路線2024｜以流水響水塘為起點 編輯推介4條難度低至高路線

記者在9時多到粉嶺火車站小巴站，乘搭52B小巴往流水響。人龍由站頭排到站尾，有三十多人等車。有排隊人士表示，周日的時候人龍會再站尾再繞到站頭，再排到外面，估計有上百人等車。與去年比，今年小巴站放了多張膠凳，予排隊人士休息。

粉嶺小巴站有超過30人排隊，但小巴班次很密，等了不足10分鐘就上到車。（顏銘輝攝）

小巴站擺了多張膠凳，供排隊人士休息。（顏銘輝攝）

2023年1月報道：行山｜流水響水塘落羽杉轉紅 小巴班次頻密 郊野公園導賞員駐場

小巴公司亦清楚流水響受歡迎，加班車頻密，班次拍得住港鐵，在10分鐘內來了3架小巴，清了人龍。記者等了不足10分鐘就上到小巴。那班是加班車，只駛至流水響道迴旋處，不入鶴藪。司機告訴那些往鶴藪的乘客，要在迴旋處轉搭另一架小巴。

部分加班班次只駛至流水響道迴旋處，不入鶴藪。（顏銘輝攝）

沿流水響道行入去，馬路旁泊了十多架私家車。行至落羽杉植林區對面的水壩，攝影愛好者已經收拾行裝離開，因為剛過了拍攝「天空之鏡」的最佳時機；通常早上8時至9時最適合拍攝流水響水塘的「天空之鏡」。

有生態導賞員當值。（顏銘輝攝）

在今個秋冬的紅葉旺季，由2023年12月23日至2024年2月13日，每日都會有郊野公園的生態導賞員在流水響當值。記者見到今日有兩名生態導賞員當值，他們拿住個文件夾，十分易認。他們站在百花魚藤附近，向途經的遊人介紹。

水塘旁的山徑人來人往，觀景位置滿是拍照的人。經過新建的木橋，行到觀賞落羽杉的區域，見到大部分羽狀的樹葉已變紅，部分隨風落下，但暫時未至於樹葉疏落。記者在植林區留了約兩小時，有人來，有人走，長期都有數十人漫步及拍照。有遊人請記者幫忙拍攝，想影一張背景沒有人的照片，但怎樣遷就也難以拍到。

+ 11

遊人來自五湖四海，有的說普通話，有的說英語；有的穿行山裝束，有的女士穿裙子，文青打扮。有攝影愛好者組團而來，有母親帶小朋友來，有情侶帶同腳架自攝浪漫合照，亦遇到一對情侶拍攝婚照，還有一團本地遊旅行團到訪。

這片落羽杉林並非天然而來，而是漁護署所植的。在十多年前，水塘邊滿佈雜草，之後漁護署種植具四季色彩變化的主題式植物，包括屬落葉樹種的水松及落羽杉。首批四十多棵樹苗分兩行種植，讓行山人士可以在林中的廊道中行走。隨樹苗長大，種植範圍擴大一倍，植林區內的針葉樹增至超過100棵，成為現在的模樣。

流水響水塘是香港其中一個灌溉水塘，面積約8000平方米。水塘水量時有高低，雨季時水位較高，甚至會淹過塘邊林木的樹基，而在旱季時水塘偶爾乾涸。故此，漁護署挑選落羽杉作為這裏的植林植物，因為落羽杉為落葉樹種，適應力強，於濕潤或排水不良的土壤皆能茁壯成長。

記者中午12時離開，回到流水響道迴旋處等小巴，有十多人排隊。等了10分鐘左右，就有加班小巴來到。經歷了過去幾年疫情的行山熱潮，小巴公司似乎都對流水響的行山人流心中有數。

大棠楓香林的紅葉指數已經到樹葉疏落的情況，而向來比大棠遲一點紅的流水響落羽杉亦逐步落葉，相信未來一周會是今個秋冬觀賞紅葉的最後時機。各位想行山看紅葉的山友要把握時機！