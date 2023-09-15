亞運人物誌．高橋藍︱混血男神攻守一體　憑信念成男排第三王牌

日本男子團體球類運動近期屢創佳績，足球在卡塔爾世界盃接連擊敗德國及西班牙、籃球近日創造歷史殺入世界盃，排球隊最近亦在國家聯賽（VNL）季軍戰擊敗上屆冠軍意大利，46年來首奪國際賽獎牌。今屆杭州亞運，星光熠熠的日本男排絕對是金牌大熱。

這一代日本男排可謂人才輩出，他們的奮鬥故事猶如人氣漫畫《排球少年》的真人版，繼石川祐希、西田有志兩大王牌之後，另一後起之秀憑着帥氣外表與攻守兼備實力，人氣更勝兩大前輩，Instagram坐擁160萬名粉絲——他就是日本新晉王牌，高橋藍。



高橋藍憑「攻守一體」的實力，逐漸成為日本隊的王牌之一。（高橋藍Instagram）

「亞洲第一人」石川祐希及「小巨人」西田有志

7月下旬在國家聯賽擊敗意大利奪得季軍後，日本男排聲名大噪。這項賽事自2018年取代原來的世界排球聯賽，後者從1990年創辦至今，日本一直沒有拿過任何獎牌。近年日本男排實力逐漸提升，陣中不少球員開始到國外聯賽「搵食」——當中不得不提的，便是國家隊近年的三大王牌。

說到日本男排，直到數年前不少新聞標題仍會以石川祐希和西田有志作為主體，高橋藍雖然只比西田有志小1歲，但由於成名相對較晚，即使有着帥氣的混血五官，因而Instagram粉絲人數為全隊最高，在媒體眼中他的地位仍遠不及前兩人。

在數年前，石川祐希（中）和西田有志（左）是日本男排的代表人物。（Getty Images）

石川祐希是日本國家隊隊長，更獲譽為東亞甚至亞洲的排球第一人。他的生平有如漫畫般誇張，在講求論資排輩的日本，他高中一年級已成為校隊正選球員，二年級便擔任主攻手，帶領強大的星城高中連奪兩屆三冠王，締造跨季正式賽事99連勝的恐怖紀錄。

直至現在，27歲的他仍是日本隊毫無爭議的最強王牌，2014年已在意大利頂級聯賽效力，國家隊另外兩名主將西田有志及高橋藍均視他為偶像。

石川祐希的排球人生如同漫畫般誇張，直至現在依然是日本國家隊無可爭議的王牌。（Getty Images）

隨《排球少年》熱賣，日本國家隊成員自會被拿來與漫畫中的人物比較，其中西田有志便被稱為是主角日向翔陽的真人版。日向翔陽在漫畫裏身高僅為1.63米，但憑藉驚人的跳躍力一路進步，追隨着學校傳說中那個「小巨人」的腳步。

西田有志的身高為1.86米，當然遠比日向翔陽高，但在職業排球選手來說仍屬於身材偏矮。他與日向翔陽一樣擁有驚人的跳躍力，根據目前日本聯賽的官方數據，他的最高扣球點達3.5米，比身高1.92米的石川祐希僅低1厘米。西田笑說在海外時，其他選手也會跟他說：「你就是日向啊（You are Hinata）。」

西田有志擁有驚人的跳躍力，被認為是《排球少年》主角日向翔陽的真人版。（Getty Images）

以全壘打命名的排球員

相比起偶像石川祐希，高橋藍的排球成長生涯遠沒有那麼傳奇，他初中教練蒲田義紀回憶，中三時他憑着嚴己寬人的溫柔性格，獲隊友一致推舉為隊長。當年打入全國大賽，卻在決賽功虧一簣，「雖然他被評為優秀球員，但沒能入選全日本中學生代表隊，我仍記得他那不甘心的樣子。」

高橋藍的名字「藍」來自棒球術語全壘打「Homerun」的「Run」，兩者日文發音同為「Ran」。有趣的是他哥哥被取名為高橋壘，可見其父親對棒球的熱愛，然而兩名兒子最喜愛的運動都是排球，高橋藍愛上排球的契機，更是因為觀看哥哥比賽時，因為人數不足而要臨時「頂上」，隨後便一發不可收拾。

雖然父親為他改名為「藍」的原因來自棒球的全壘打，不過高橋藍卻與哥哥一樣愛上排球。（高橋藍Instagram）

高橋藍高中加入家鄉京都的排球名校東山高中，其高中好友、同時亦是校隊副隊長的中島健斗在接受《日刊Gendai》訪問時指，高橋藍十分聰明脾氣也很好，排球是他唯一認真對待的事情。

由於中島是球隊中的二傳手，當他把球傳給其他人時，高橋藍會跟他說「為什麼不傳給我」、「傳回來給我啊」，他們的高中教練表示從來不會強制球隊晨練，但高橋每天早上都會來，其他隊員見到他這樣便會想：『連高橋也這麼做，我也不得不這麼做了』。」

高橋藍在高中時期已是頂尖選手，惟屬於他的「全壘打」仍遲遲未到。（高橋藍Instagram）

屬於高橋藍的「全壘打」遲遲未到，面對由大塚達宣領軍的洛南高中，東山連續兩年京都預選賽都倒在對方面前。直至大塚高中畢業後，他才以隊長身份率領球隊贏得京都府預選名額打入春高全國大賽，並獲得當年的全國冠軍，高橋藍亦榮膺當屆賽事的MVP，並在次月入選東京奧運代表隊，為日本隊中最年輕的選手。

至此，高橋藍終於揮出他的第一記「全壘打」。

妥協以自由人身份精進自己

東京奧運因疫情延期一年，排球隊名單亦有所變動，高橋藍的名字依然出現在國家隊。他的母親為日美混血兒，高橋藍更擁有英國及德國血統，其帥氣外表隨即吸引大批粉絲關注。

高橋藍的出色之處，絕不僅是外表，剛開始學打排球時，他曾擔任專職防守的自由人，因而練就出色的接發球及一傳能力。他的初中教練蒲田義紀指，當年他實際上沒有給予高橋什麼關於接球的建議，「他是我擔任教練近30年以來，遇見過（這方面）最優秀的選手」——這讓他在之後轉任主攻手時，成為一名「攻守一體」的全能型選手。

高橋藍小時候曾擔任自由人，因而練就出色的接球技術。（高橋藍Instagram）

之後高橋藍亦跟隨兩名前輩的腳步，遠赴意大利聯賽效力，並在去年2月末迎來與偶像石川祐希對戰的一刻。高橋藍在《文春Sports Graphic Number》的專欄上寫道，「我十分期待這場比賽，連意大利人也很關心這場『日本人對決』。」

比賽三天前，他被告知當日要擔任自由人，這個決定令他心情十分複雜，「能在練習的過程中向教練展示我的接教能力，並獲正面評價，這單純地讓我感到高興。事實上這亦表示我的扣殺能力評價還很低，所以我也感到很不甘心。」

高橋藍如願在意大利頂級聯賽與偶像石川祐希同場對壘，但首次成為對手卻是以自由人身份在球網的另一側。（高橋藍Instagram）

這種不甘心只持續了很短的時間，因為他很快便改變心態：「我是為了什麼而來到意大利呢？」帶着這樣的心情，他繼續精進接球技術，「當然我想獲得更多作為主攻手的經驗，但除了成為一名擁有世界一流技術的球員之外，我還想成為一名能夠繼續在日本國家隊發揮積極作用的球員，展現出領導能力，成為一名堪稱球隊核心的球員。」

自由人必須是球場上發出最響亮聲音的球員，也必須帶動周圍的隊友。他的高中好友中島健斗曾說，高橋平時練習時也會喝斥隊友，但當偶爾教練發火責備球員，高橋就會在之後跟大家說「我們換個方法來玩玩吧」，以此平衡球隊內的氣氛。

高橋藍一邊妥協擔任自由人的角色，一邊繼續練習主攻手的扣殺技術。（高橋藍Instagram）

以這種妥協的方式繼續增進技術，高橋藍並沒有放棄成為日本隊王牌的夢想，他在接受《sportiva》訪問時表示：「我還是想擔任主攻手，常打自由人的話，主攻手的能力便會退步。因此我平常也會以主攻手的身份進行練習。」

高橋藍的堅持沒有白費，隊中頭號王牌石川祐希以極大優勢榮膺今屆VNL得分王，高橋藍在國家隊得分僅隨其後，並在聯賽中排名第6；他的成功接球次數亦在隊內排在石川之後，比正印自由人山本智大還要多。

高橋藍如今已是日本國家隊中僅次於石川祐希的得分手。（高橋藍Instagram）

「勇氣和信念可以改變世界」

如今提到日本男排，高橋藍已能與兩名前輩站在一起，被稱為這支勁旅的「進攻三叉戟」。在高橋藍的Instagram自我介紹上，寫着「勇氣和信念可以改變世界」。他數年前接受getsuvolley訪問時，提到這是小時候看到美劇《逃》（Prison Break）主角的台詞，「讀小學時看到電視介紹那些殘疾運動員說出『永不放棄』時，我曾經很喜歡這句話，不過《逃》的那句台詞實在太帥氣了，我認為它同樣能用在排球上，所以我現在便高舉着這句話。」

高橋藍的勇氣和信念改變世界了嗎？目前來說或許言之尚早，石川祐希依然是日本的絕對王牌，不過他依然以自己的方式在意大利戰鬥着，讓「高橋藍」這個名字逐漸為海外球迷熟知，「與海外其他選手相比我身材比較矮小，所以一開始我受到了批評，或者說是被小看了，但我時常抱着一種心態：『相信自己是一名可以在這裏作賽的選手』。我認為如果我不這麼想的話，就無法在這裏立足。」

日本男排是亞運會的頭號王者，16屆賽事中8屆封王，當中只有兩屆不入前四名。可是對上兩屆均由伊朗封王，今屆他們擁有石川祐希、西田有志和高橋藍三大王牌，當然力爭再度封王，高橋藍相信必定會把握機會，將賽事變成他的表演時間。

高橋藍的座右銘是「勇氣和信念可以改變世界」。（資料圖片）

影片收看西田有志驚人跳躍力：