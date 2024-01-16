羽毛球｜印度賽現退賽潮　安賽龍馬蓮棄戰　女雙楊楊配下籤變上籤

香港羽毛球代表隊今周轉戰印度公開賽，這項世界羽聯超級750級別賽事出現退賽潮，「一哥」安賽龍（又譯：艾素臣）、西班牙「球后」馬蓮為首等多位大牌球手或組合退賽，首圈多達13個球員及組合從候補名單出場。

港隊率先上陣的女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖，從退賽潮中「受惠」，輕鬆擊敗候補名單出場的對手晉級次圈。混雙組合李晉熙／吳芷柔，同樣遇上候補對手，卻未能晉級首圈止步。

男子單打代表李卓耀、伍家朗，以及被列今站8號種子的另一混雙組合鄧俊文／謝影雪將會在周三才登場。



楊雅婷/楊霈霖在印度羽毛球公開賽首圈輕取候補名單登場的對手。（資料圖片／袁志浩攝）

女雙「楊楊配」下籤變上上籤

女雙世界排名21的港將楊雅婷／楊霈霖，被編入上線，首圈對手原為世界排名第六、今站被列5號種子的印尼組合 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti，同處上線的還有中國「世一」組合陳清晨／賈一凡，就算連過兩關，8強很可能要硬撼世界排名第一的強敵。

可是由於這對印尼組合退賽，「楊楊配」改與候補名單出場、世界排名56位的印度彭達姊妹組合Rutaparna Panda／Swetaparna Panda比賽。雙方實力差距明顯，楊雅婷／楊霈霖僅花31分鐘便以21：6、21：7輕取對手晉級。16強遇上現時世界排名跌至37位的馬來西亞組合許家雯／林秋仙。

由於陳清晨／賈一凡同樣退賽，楊雅婷／楊霈霖變相一路由首圈、16強到8強都不會遇上種子球手，今站原本抽到「下籤」，因兩大強敵組合齊齊退賽，變為「上上籤」。

李晉熙／吳芷柔印度賽首圈不敵中國年輕組合程星／張馳止步。（資料圖片／趙子晉攝）

混雙「李吳配」避過世一組合仍敗陣

混雙組合李晉熙／吳芷柔，原本繼上周馬來西亞公開賽後，首圈再次挑戰頭號種子﹑中國組合鄭思維／黃雅瓊，然而這對混雙「世一」拍檔亦在今站退賽，「李吳配」改與候補名單內的中國年輕組合程星／張馳比賽。

李晉熙／吳芷柔首局雖順利以21：18先取首局，但次局以18：21遭對手扳平，戰至決勝局以12：21再度失手，程星／張馳局數2：1反勝，「李吳配」首圈止步。