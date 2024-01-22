德甲｜拜仁不敵雲達不來梅吞今季第二敗　隊長紐亞：入局太慢

沙比阿朗素帶領的利華古遜，今輪作客絕殺RB萊比錫，取得寶貴3分繼續高踞榜首。繼續追趕的拜仁慕尼黑周日（21日）主場出戰，全場22次攻門都未能攻破雲達不來梅的大門，結果1球憾負對手，落後利華古遜的差距擴大至7分，主帥杜慈賽後直斥：「我們不像一支想爭冠的球隊。」



利華古遜取勝後，拜仁慕尼黑必須在主場擊敗雲達不來梅，否則距離將被拉開。哈利卡尼及穆斯亞拿前場攻堅，全場錄得22次射門﹑7次中目標，惟全數未能攻破不來梅的大門，而客軍的米素爾韋沙（Mitchell Weiser）下半場右路一次突破，擺脫艾方素戴維斯後窄角度勁射破網，結果拜仁慕尼黑主場意外一球落敗，吞下今季聯賽第二敗。

拜仁不敵雲達不來梅，落後榜首利華古遜7分。（Getty Images）

拜仁慕尼黑全場顆粒無收，德甲連續65場主場有進賬的紀錄告一段落，上次主場「食白果」已經是2018年對慕遜加柏的賽事。今次交手前，拜仁連續28次對雲達不來梅未嘗一敗，如今打破了近15年半的走勢。

杜慈：我們就像不想爭冠

拜仁慕尼黑現時以41分續居次席，縱然踢少榜首的利華古遜1場，仍然落後7分。拜仁主帥杜慈賽後直指雲達不來梅更值得全取3分，斥麾下表現欠缺鬥心，「以首70分鐘而言，我們根本不像一支想爭勝及爭標的球隊，我們交出太多反擊的機會，太多對抗落敗，我都無法解釋為何如此多球員欠缺狀態，他們在訓練的表現完全不同。」

拜仁主帥杜慈直指球隊不值得獲勝。（資料圖片／Getty Images）

拜仁慕尼黑隊長紐亞直言球隊入局太慢，「我們直指最後25分鐘才清醒已經太遲了，我們理應從開賽前就得知（爭冠）形勢有多嚴峻，必須推動球隊取得入球及取勝。」另一老將湯馬士梅拿同樣指球隊不值得贏波，「我們狀態低迷，根本沒有活動，在賽事6﹑70分鐘時，我們在進攻及對抗性亦不足夠，我們不應該獲勝。」