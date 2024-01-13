德甲｜拜仁主場贏波悼碧根鮑華　迪亞現場見證卡尼追平利雲紀錄

德國足球傳奇碧根鮑華（Franz Beckenbauer）早前安詳離世，終年78歲。不論球員時代或是掛靴後，「凱撒大帝」為拜仁慕尼黑立下不少汗馬功勞。拜仁歇冬後首戰，主場對賀芬咸，今仗亦有不同方式悼念一代傳奇，並由穆斯亞拿梅開二度及哈利卡尼建功，以勝仗向碧根鮑華致上最後的敬意。



碧根鮑華日前離世，這名拜仁慕尼黑傳奇分別在球員及教練生涯，亦曾協助球隊贏得德甲冠軍，離開前線後更擔任球會總經理，傳奇一生大部分時間貢獻給拜仁，難怪這間德甲班霸早前發聲明直言：「沒有碧根鮑華就沒有今時今日的拜仁。」

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德國足球名宿碧根鮑華逝世 綽號 「凱撒大帝」終年78歲

碧根鮑華離世後，拜仁首度主場出戰。（Getty Images）

德甲歇冬期後，拜仁慕尼黑首戰在主場對賀芬咸，安聯球場有不同的方式悼念「凱撒大帝」。安聯球場中圈放置印上碧根鮑華背影的黑白照，球場大螢幕同樣有致敬的字句。不少球迷自發性在看台上拉起橫額，或穿上與這名德國足球傳奇有關的衣服，以各自的方法向碧根鮑華致敬。

一眾拜仁慕尼黑球員今仗在熱身時，齊齊穿上印有碧根鮑華標誌性號碼5號的衛衣，而球員入場時更播放碧根鮑華的歌「Gute Freunde」，而拜仁球員除了手臂戴上黑紗，球衣中間印有「感激大帝」（Danke Franz）的德文。

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迪亞做座上客見證卡尼建功

拜仁主場出擊，日前從熱刺加盟的艾歷迪亞（Eric Dier）未被列入大軍名單，他是今場座上客之一，現場見證新東家憑穆斯亞拿（Jamal Musiala）18分鐘打開紀錄，這名德國國腳70分鐘再下一城，加上熱刺的老隊友哈利卡尼在90分鐘「埋齋」，助拜仁慕尼黑3球輕取賀芬咸。

哈利卡尼攻入今季第22個聯賽入球。（路透社）

哈利卡尼再有進賬，已經是這名英格蘭尖刀今季第22個德甲入球，追平利雲度夫斯基在2020/21球季創下的半季入球紀錄。哈利卡尼其後社交網站發文，歇冬後以一場勝仗回歸最好不過，並致敬碧根鮑華，「這是悼念球會傳奇（碧根鮑華）的最佳方法。」

相隔半季再與迪亞做隊友，哈利卡尼當然為對方高興，希望他盡快適應，「我與艾歷相識多年，我知道他有能力為球隊貢獻，他來到德國都感到十分雀躍，希望他早日適應德國的生活。」