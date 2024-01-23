亞洲盃｜國足一場不勝陷絕境　不敵卡塔爾小組排第三　塔吉克晉級

撰文：陳智深
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亞洲盃分組賽最後一輪，A組中國隊過去兩仗都和波僅得2分，今仗面對兩戰兩勝已篤定出線的東道主卡塔爾，打生死一戰。最終卡塔爾憑後備上陣艾哈杜斯一箭定江山，以1球小勝中國。
由於同一時間舉行的A組另一場賽事塔吉克在兩度食詐糊下，反勝十人應戰的黎巴嫩，塔吉克最終在A組力壓中國取得次名直接出線席位，中國則3戰2和1負得2分，排小組第三位，能否成為4支第三名出線球隊之一要待其餘小組賽果才能定奪。
01體育記者 袁志浩　多哈直擊

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國足今仗收起對上兩仗備受的戴偉浚及武磊，並派遣對上兩仗均因傷未被列入可以上陣23人名單的韋世豪上陣攻堅。至於卡塔爾則較上場輪換了9人。

中國隊正選陣容：

門將：1顏駿凌
後衛：21劉彬彬、5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋
中場：15吳㬢﹑6王上源﹑23林良銘
前鋒：20韋世豪﹑9張玉寧

武磊、戴偉浚先列後備：

今場賽事將直接決定國足的出線命運，由於小組前兩命可以直接出線16強，同6個小組中成績最好的4組小組第三也將獲得晉級資格。

亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾。（袁志浩攝）

雖然卡塔爾大幅輪換，不過中國隊未見佔得太大甜頭，反而多次被卡塔爾突擊，幸好後防有蔣光太多次作出關鍵防守搶截皮球，以及顏駿淩作出撲救力保不失。

至於前線方面，中國派出韋世豪攻堅，但有一次門前大好機會錯失良機，臨完半場前則有韋世豪傳中張玉寧未能接應，半場打成0：0。至於另一邊廂，塔吉克補時階段一度破網，但經視像助理裁判（VAR）檢查後發現進攻時越位，入球被推翻，同樣以0：0完半場。

下半場開賽1分鐘黎巴嫩先開紀錄，攻破塔吉克大門領先1：0。若維持此結果，國足跌落第三位，及後黎巴嫩有球員被罰紅牌離場。

卡塔爾半場換走替補門將，以三號門將入替，但一次撲救時與中國球員碰撞傷出，換入首兩場正選的22號門將上陣，一場波用盡三名門將頗為罕見。兩分鐘後，卡塔爾後備入替球員艾哈杜斯入場第一腳即遠射入球，替卡塔爾先開紀錄，1：0領先中國。
塔吉克於80分鐘追平，中國隊出線形勢陷入絕境，中國隊一度因為得球較少跌落小組第四。國足蔣聖龍於86入球被判詐糊，因為皮球傳中前已出底線。

不過塔吉克隨後攻入反勝一球，重燃出線希望之餘，亦令中國出線機會帶來一線希望，回升小組第三名。最終塔吉克在超長補時後維持2：1勝果，取得小組第二名直接出線席位，中國則以2分排第三名，要待其餘分組賽第三輪賽事結果，不過機會極為渺茫。

亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾，中國球迷遠赴當地打氣。（袁志浩攝）
亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾﹐國足主帥恩高域表現未算緊張。（袁志浩攝）

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