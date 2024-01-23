亞洲盃｜A組出線形勢轉不停　國足一度包尾多得塔吉克續命

亞洲盃A組，除了東道主卡塔爾提早穩奪首名出線，中國﹑塔吉克﹑黎巴嫩在最後一輪仍然有望爭奪晉級位置。兩場賽事90分鐘之間，國足一度跌至榜尾，究竟這90分鐘發生了什麼事，如今一同回顧。



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國足在最後一輪力爭出線。（袁志浩攝）

同分如何定奪排名：1. 對賽成績，2. 對賽得失球差，3. 對賽入球數，4. 所有賽事得失球差，5. 所有賽事入球數，6. 紀律分



A組頭兩輪戰績：

卡塔爾 3：0 黎巴嫩

中國 0：0 塔吉克

黎巴嫩 0：0 中國

塔吉克 0：1 卡塔爾



賽前積分榜：卡塔爾（6分，得失球+4）；中國（2分，得失球0）；塔吉克（1分，得失球-1）；黎巴嫩（1分，得失球-3）

賽前形勢：卡塔爾穩奪小組首名，表明對中國隊將半力出擊，若然國足贏波即可穩奪次名，就算和波的話，出線都有不錯形勢。塔吉克與黎巴嫩各得1分，一旦和波大有機會兩敗俱傷。

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黎巴嫩的查迪先開紀錄，為球隊燃起出線的希望。（路透社）

47分鐘：黎巴嫩的查迪入波

當時比數：【卡塔爾0：0中國；塔吉克0：1黎巴嫩】

當時積分榜：卡塔爾（7分，得失球+4）；黎巴嫩（4分，得失球-2）；中國（3分，得失球0）；塔吉克（1分，得失球-1）

艾哈杜斯的世界波，國足下半場落後一球。（袁志浩攝）

+ 2

66分鐘：卡塔爾的艾哈杜斯世界波建功

當時比數：【卡塔爾1：0中國；塔吉克0：1黎巴嫩】

當時積分榜：卡塔爾（9分，得失球+5）；黎巴嫩（4分，得失球-2）；中國（2分，得失球-1）；塔吉克（1分，得失球-1）

當時形勢：即使中國隊失守，依然保得住第3位，黎巴嫩縱然繼續領先，但在56分鐘踢少一人。

塔吉克由烏馬比夫追成平手。（路透社）

80分鐘：塔吉克的烏馬比夫追平

當時比數：【卡塔爾1：0中國；塔吉克1：1黎巴嫩】

當時積分榜：卡塔爾（9分，得失球+5）；塔吉克（2分，得失球0）；黎巴嫩（2分，得失球-3）；中國（2分，得失球-1）

當時形勢：若維持這比數的話，塔吉克與黎巴嫩雙方都有入球情況下打和，中國將會因為與塔吉克及黎巴嫩對賽時得球數較少出局，換言之國足跌至包尾。

卡姆羅古洛夫為塔吉克攻入反勝一球。（路透社）

92分鐘：塔吉克反超前

最終比數：【卡塔爾1：0中國；塔吉克2：1黎巴嫩】

最終積分榜：卡塔爾（9分，得失球+5）；塔吉克（4分，得失球1）；中國（2分，得失球-1）；黎巴嫩（1分，得失球-4）

最終形勢：卡塔爾全勝9分首名晉級，塔吉克以4分出線，首度打入亞洲盃決賽周即殺入淘汰賽。因為塔吉克贏波，中國隊以2分保住第三名，數字上仍然有望爭奪出線資格，黎巴嫩則以1分包尾出局。

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