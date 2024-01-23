亞洲盃直擊｜國足3場零入球出線渺茫　主帥：我們欠缺入球的運氣

中國足球代表隊在亞洲盃A組最後一輪面對東道主卡塔爾，最終以0：1不敵對手，分組賽告一段落，錄得3戰2和1負0入球的尷尬紀錄，縱然仍然有望以最佳第三名晉級，似乎只得數字上的希望。今仗傷癒復出的韋世豪坦言，「每個國家都在進步，我們（國足）還在原地踏步。」

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



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亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾。（袁志浩攝）

亞洲盃A組，東道主卡塔爾兩戰全勝，穩奪6分兼首名出線，最後一輪踢「風流波」，收起不少主力。國足面對半力出戰的卡塔爾，依然沒有甜頭，找不到入球的機會，當卡塔爾換入主力後，隨即由艾哈杜斯轟入世界波領先，國足的形勢更嚴峻，武磊等鋒將入替後，國足一度由蔣聖龍建功，惜傳中時皮球已出界，入球無效，結果國足以0：1落敗。

同時進行的塔吉克對黎巴嫩，一度領先的黎巴嫩十人應戰下被對手反勝2：1，結果塔吉克以4分獲得次名，與首名的卡塔爾攜手出線。國足3戰2和1負0入球，以2分在A組排第三，依然有望以最佳第三名晉級16強。

亞洲盃直擊｜國足不敵卡塔爾小組排第三 塔吉克反勝黎巴嫩晉級

國足被卡塔爾的世界波射破。（袁志浩攝）

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韋世豪：踢得太臭 主帥：欠運

前兩輪因傷缺陣的翼鋒韋世豪，今仗復出擔任正選，惜未能扭轉國足的命運，他直言今場咬緊牙關上陣，盡自己能力出戰，並道出國足未能入球的原因：「每個國家都在進步，我們還在原地踏步，這沒辦法。」韋世豪亦向赴卡塔爾的球迷致歉，「辛苦球迷遠道而來，我們確實踢得太臭了，希望球迷可以繼續支持我們。」

韋世豪（20號）直言國足不能入球原因。（路透社）

5年來首度無正選的武磊，指亞洲足球的差距縮窄了，以往認為的弱旅，在各方面都有所提高，而國足在進步這方面不能逃避，「這（進步）是我們所欠缺的」。武磊對3場零入球當然不收貨，同時令球迷失望。

國足主帥恩高域賽後強調，零入球與球員能力無關，「我們創造了機會，我們只是錯失了一些機會，欠缺入球的運氣，我都無話可說。」國足今屆亞洲盃戰績欠佳，恩高域被問及前途時，直言問心無愧，「每一次只要竭盡全力，賽後就沒有後悔，就像今晚一樣。世界上只得兩種教練，被解僱及準備被解僱的教練，這就是教練的命運，害怕失去工作就當不了教練。」

國足主帥恩高域指球隊未能入球只是欠運。（袁志浩攝）