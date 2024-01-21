亞洲盃直擊︱港足正選競爭激烈　門將謝家榮：不能只想着自己

香港足球代表隊即將迎來亞洲盃最後一場分組賽，球隊要晉級就必須擊敗巴勒斯坦，而隊內部份位置競爭激烈，但球員都表示會以球隊行先。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



港足目前兩戰全敗，由於巴勒斯坦上場跟阿聯酋踢成1：1，港隊最後一場分組賽必須取勝，才有機會成為6組中4支最佳小組第三名、晉級淘汰賽。

球隊今日如常操練，但陳俊樂與胡晉銘兩名主力防中未有隨大隊訓練。教練團在熱身後，安排對伊朗的正選球員輕舒腳頭——玩足網球；而其餘球員就分批輪流作射門、衝刺跑、小組對抗等練習。當中四打四的訓練強度甚大，部份球員至操練尾段已顯疲態，完結後忍不住席地而坐休息。

港隊上場正選球員今日只作輕鬆練習。（袁志浩攝）

潘沛軒在訓練後有點疲憊。（袁志浩攝）

潘沛軒：練習盡力表現自己

港隊現時部份位置都存在競爭，如左翼位在分組賽首仗由潘沛軒擔正，次役就改派孫銘謙踢正選，加上現場所見祖連奴已完全投入訓練，至少有3名球員都有機會在最後一場擔正。

潘沛軒認為，隊內有競爭是好事，而被調至後備，也相信是教練團看到自己有不足，會繼續在練習時向對方表達渴望出賽的想法，「無論正選或後備，我都想幫到手，而不是連累球隊。」

潘沛軒認為港隊過去兩仗踢得不錯，「可惜，有機會追平或入波，對所有人算有交代。」他補充，港隊一直踢出教練部署，所以球隊相當有信心，「爭取贏波，晉級下一圈。」

祖連奴今日已完全投入訓練。（袁志浩攝）

謝家榮：壓場感不及葉鴻輝，球隊先行

至於在去年國際賽期不乏上陣機會的謝家榮，首兩仗都只任後備，球隊由隊長葉鴻輝把關。這位在杭州亞運打出名堂的新一代門神稱，跟其餘兩名守門員公平競爭，互相推動彼此，「哪一位落場，都是為港隊，視乎誰狀態好、表現好及穩定，大家都會明白教練的選擇。」

當然作為球員，謝家榮都想站在在如此大型的舞台上，但他的想法看來成熟了不少，「不能只想着自己，教練不揀我就不開心，這是很『小朋友』的想法。阿輝（葉鴻輝）由集訓到現在，無論態度及狀態都很好，他那種守門員的壓場感，我自問仍未擁有，所以一切以球隊先行。」

謝家榮指三位門將公平競爭，隊內氣氛良好。（袁志浩攝）

經過昨日港足舉辦的球迷見面會，謝家榮再次感激球迷們的支持，「他們的付出，我們都看在眼內，當然希望下場有更多人打氣，多一個已經好多，我們想用晉級來報答大家。」

值得一提，由港足前主帥金判坤執掌的馬來西亞國家隊昨日不敵巴林後已宣布出局，該隊今日取消了原定的訓練，而港隊今課操練則獲馬來西亞傳媒採訪，對象為艾里奧及米高，據了解，訪問主題為每隊最年長及最年輕的球員。