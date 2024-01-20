港足主帥安達臣｜十大金句窺執教哲學　從外到內培養球員進步環境

回想起安達臣（Jørn Andersen）執教港隊初期，曾受過不少質疑，然而經歷過久違56年晉身亞洲盃分組賽、杭州亞運打入四強、事隔38年再次在國際A級賽事擊敗中國，加上最近對阿聯酋及伊朗均踢出水準，如今已幾乎沒有人批評他戰術過於大膽。

這名挪威籍主帥足球生涯不少時間在德國渡過，自來港執掌教鞭後頻出金句，其實從安達臣說過的話語中，或許能窺見他的執教哲學。



為什麼他們會這樣做？為什麼香港會發生這種事？我們討論之前，應該先想想。

2023年愉園假波案震驚全港，不過安達臣被問及此事時，第一時間卻是反問記者「為什麼」。作為港足主帥，他的職責是帶領球隊贏波，其實香港本地的足球環境如何，他大可不予理會，然而在安達臣眼中，這一切都有千絲萬縷關係。

港足主帥安達臣。（葉詩敏攝）

我只是港隊教練，負責令球隊變得更好；但令球員變得更好的，是每日跟他們在一起的球會教練。所有持分者都要更專業地去進步，否則我不能揀選最好狀態的球員。

安達臣曾被流浪總監李輝立質疑，認為陣中兩位港隊成員李毅凱及林衍廷歸隊後表現變差，「交唔到功課」，「要問一問港隊教練教了他們什麼」。這名港隊教頭當時沒有評論對方言論，但他很明白自己能做的事情有限：畢竟港隊每年只集訓數次。

港超11隊中有5隊為存在而存在，有些比賽沒有競爭性，有時我坐在看台上，會問自己為何會在那裏，因為賽果顯而易見，都是4：0、5：0、6：0。

安達臣曾批評過目前港超生態及結構，認為應再調整比賽方式，讓傑志、理文等強隊交手次數增加，目的很簡單：只有高強度的交手，球員才能進步。

安達臣認為目前港超結構仍需調整。（高詩琦攝）

我們需要的是進步，所以就算有多艱難，也要跟強隊交手。

我們不會太着重結果，最重要是能實踐訓練成果，要好好利用這兩場友賽去適應對較強的對手、球員要做一些不常在超聯做的事。

進步二字，可能是最常從安達臣口中說出來的詞語。上任初期，港隊在其麾下踢不出成績，當時安達臣受到過不少質疑，但他看重的，是球隊有沒有在比賽中進步。

進步二字，可能是最常從安達臣口中聽到的詞語。（袁志浩攝）

我們要給球迷好感，展示贏波的能力，這些才是大家喜歡看的東西。

港隊過往給人的印象大多都是「穩守突擊」、「大腳」、「縮後」，安達臣執教後反其道而行，以不被看好的港將大踢進攻及緊逼，除了成績以外，他明言這樣的足球才能得到球迷支持。有球迷用心支持，球員才有用心拼搏的動力。

安達臣深知，球迷入場都希望能看到進攻足球。（高詩琦攝）

對我來說球迷的定義，是不論輸贏，每一場都入場支持。

港隊門將謝家榮曾在亞運表示不喜歡雖敗猶榮這個詞語，「因為好唔啱聽」。在安達臣的認知中，球迷之所以是球迷，正是因為不管球隊是輸是贏、孰強孰弱，依然會不顧一切地支持愛隊。至於如何讓球迷做到這一點，其實現在這支即使面對伊朗亦大膽逼搶的港隊已能說明一切，今次我們能昂首挺胸地說「雖敗猶榮」，或許一段時間後，說的便是另一個詞語。

不敵伊朗一仗，相信大家心中都認同此仗雖敗猶榮。（高詩琦攝）

我把與球員間的對話寫下來，之後每次訓練和會議都說一次，用他們自己說的東西去說服他們。

以弱勝強並不容易，但足球並不是單論排名及牌面實力預計一切的運動。球員在球場內外的鬥心與拼勁能夠發出巨大力量，要如何引出這些東西，便是要讓球員相信自己、說服自己。亞運面對伊朗之前，安達臣指自己賽前問球員，球隊要怎樣做才能擊敗對手，最初沒有得到回覆，「他們不敢相信自己能贏。」

陳肇鈞在今次亞洲盃攻入吐氣揚眉一球。（高詩琦攝）

我所到之處，都付出100%。因為我在挪威長大，那裏一年有6個月都被大雪覆蓋，要做職業球員是很不容易的事。我們習慣了不斷針對弱點、加倍鍛煉自己才能成功。

安達臣曾表示香港球員很容易便有班落，換句話說便是認為本地球員缺乏危機感及想要進步的心態。他不介意被外界批評胡亂發言，即使作為外籍教頭，只是執教代表隊，沒有必要對整個大環境提出建議及批評，但他仍希望從不同方面着手改變香港足球的大環境。

球員尊重我、服從指示相當重要，所以我必須跟他們保持一點距離感，這是很正常的事吧，我沒有想太多。

安達臣其實是一名軟硬兼施的教練，但「紀律」是他的底線。他早前受訪時主動提起港足U23數年前在日本發生的醉酒風波，並表示無法理解這種事情為何會發生，但安達臣之後亦有徵召不少涉事球員。

今次亞洲盃其實不難看出港隊的紀律性，前場逼搶本就是一種極強調球隊整體的戰術，港隊在整體實力不如對方的情況下，以「穩陣」為主，在對方半場製造混亂而進攻，同時就地展開逼搶尋找機會，這種風格貫徹始終。

今次亞洲盃，港隊其實兩場都不乏破門機會。（高詩琦攝）

球場內，或者說執教港隊的安達臣，大家可能很容易能想出「逼搶」、「進攻」這兩個關鍵詞，這是他為目前這支港隊帶來最明顯的標籤。其實在球場外，他希望為港隊甚至是香港整個足球環境帶來改變的心態，同樣不可忽視。

他「只是」一名港足教練，這或許並非他職務所在，但相信安達臣這麼做背後的原因也很單純：構建一個健康、可持續且氣氛良好的大環境，才能讓香港隊繼續進步。