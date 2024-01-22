亞洲盃直擊︱港足鬥巴勒斯坦爭出線　主帥安達臣：這是我們的決賽

香港足球代表隊周二（23日）晚在亞洲盃最後一輪分組賽對巴勒斯坦，球隊必須贏波才有機會晉級，雖然巴勒斯坦希望用勝利去為該國身處戰爭中的人民帶來歡樂，但港隊主教練強調，港隊也想讓香港人驕傲，會把此役當作是「決賽」去踢。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



目前兩戰全敗的港足，賽前目標十分清晰——必須擊敗巴勒斯坦，才有機會成為6組中4支最佳小組第三名、晉級16強。主教練安達臣表示，不希望給予球員太多壓力，但相信球員知道這一仗的重要性。

港足主教練安達臣與中堅勞烈斯出席賽前記者會。（袁志浩攝）

安達臣：明天是港隊的「決賽」

有記者提到，巴勒斯坦表明希望以晉級去為該國身處戰爭中的人民帶來歡樂，但對方跟港隊「只能活一隊」。安達臣表示，巴勒斯坦出線無疑能傳遞正面訊息，但自己不會為對方着想，而是踢出令香港人自豪的一仗。「假如我們殺入淘汰賽，就會是亞洲最佳的前16支球隊，相信全香港都會為此感到驕傲。而這也是球員最大的動力，他們會付出所有。」

安達臣補充，對日、韓等勁旅而言，目標是打入亞洲盃決賽，但明天一役，就已經是港隊的「決賽」，「我們前兩場對強隊都搏盡，沒有為今場留力，多謝出席見面會的球迷，我想亞洲盃的球隊都沒有舉辦這種活動，希望他們可以繼續做港隊『第十二人』，支持我們直至最後一刻。」

港足日前舉辦球迷見面會，獲近百名死忠出席。（資料圖片／袁志浩攝）

港隊軍情方面，雖然陳俊樂跟胡晉銘有輕傷，但安達臣認為兩人可以候命。而至今兩場都不入比賽名單的祖連奴，安達臣早前指留下對方是一場賭博，他今回應指，祖連奴的情況一直在改善，球員也表明已康復及可以上陣，但由於對方已一段時間沒有比賽，一切會留待今日訓練後決定。

祖連奴能否打入比賽名單仍是未知數。（資料圖片／袁志浩攝）

巴勒斯坦主帥點名艾華頓 安達臣望改善把握力

港隊上場對伊朗時曾逼得對方犯錯，獲得黃金機會，但艾華頓射門偏離目標。安達臣明言港隊要改善埋門一腳，尤其是今場對手巴勒斯坦擅打防守反擊，預計港隊會更進取。

然而艾華頓仍獲巴勒斯坦主帥達保布（Makram Daboub）「點名」，是該隊必須嚴防的對象，安達臣稱，經過教練團分析，對艾華頓表現已相當滿意，「在港超及亞洲盃比賽是有很大分別的，他沒有太多空間及時間，但他仍有很大潛力令奇跡發生。」

巴勒斯坦主帥達保布（Makram Daboub）點名艾華頓，表示要嚴防對方。（袁志浩攝）

達保布認為香港踢法直接，例如透過界外球、死球創造機會，也有不少直線傳球，但相信球隊會找到方法應對，「香港隊正在改善，但假如我們能踢出對阿聯酋下半場時的表現，或者我們早段就取得入球，我們很大機會能贏波。」