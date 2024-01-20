亞洲盃直擊︱港足辦見面會　安達臣感激不離不棄：你們是真球迷！

撰文：袁志浩
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港足面對世界排名21位的伊朗全場壓逼，僅被對手把握一次機會，以0：1飲恨，創下港隊史上八度在國際賽跟伊朗交手以來、比分差距最小的一次。
昨日場內有近500名遠赴多哈打氣，足總今天（20日）午飯時間後特意在下榻酒店舉辦「球迷見面會」，好讓一班擁躉與球員有更近距離的接觸及交流。
01體育記者袁志浩　多哈直擊

近百名球迷到港足下榻酒店跟球員見面。（袁志浩攝）
港足主教練安達臣感謝球迷支持。（袁志浩攝）

近百球迷出席見面會　主教練多次感激支持

這場見面會吸引近百名港隊「粉絲」出席，他們身穿不同年代的港隊球衣或打氣衫，塞滿本只可容納數十人的小酒吧。港隊球員甫進場已引來全場起哄，在隊長葉鴻輝發言後，球員逐一表達內心想法，球迷們都細心聆聽，也不時鼓勵給予支持。

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港足主教練認為港隊球迷是真球迷。（袁志浩攝）

眾人最後移師戶外大合照，並各自跟心儀球員自拍、索取簽名或聊天，場面熱鬧。主教練安達臣發言時表示，上任兩年來港隊試過作客印度、不丹及伊朗等地，卻全都看到港隊擁躉的身影，「我很驚訝你們無處不在，多謝你們的支持。」

他明白作為港隊球迷並不容易，因為球隊並非經常贏波，但慶幸眼前的大家永遠不離不棄，「輸波都撐才是真球迷，也就是你們！這班來多哈打氣的香港球迷，是我在各地落班或執教以來見過最好的。所以不管今天你們有什麼要求，我們都會盡量答應。」

陳肇鈞認為活動能回饋球迷的付出及心意。（袁志浩攝）

陳肇鈞：回饋球迷付出　球迷望更多人「入坑」

港隊成員中安永佳、勞烈斯等頗受歡迎，甚至有酒店職員主動要求合照，而首仗入球功臣陳肇鈞就表示，港隊的確有需要舉辦同類活動，報答及回饋球迷的心意與付出。「除了在場上盡力，不辜負他們的期望，這種互動也會讓大家開心，對球隊很重要，希望可促進彼此感情。」

他稱本預計只得約數十人到多哈打氣，沒料到打氣團的聲勢會如此浩大，「未入場已聽到他們毫無保留地大嗌，很感動，無言感激，希望他們知道自己的心聲、付出，我們是收到的，這都給予我們額外的力量。」

球迷Andy希望讓球員知道自己是有人支持的。（袁志浩攝）

2005年開始支持港足的球迷Andy則是首次隨隊作客，他認為球迷平時難跟球員長時間交流，感謝足總舉辦今次活動，「完場追隊巴也未必看到球員，就是看到也只得10秒，今次大家可以很放心地慢慢交流，也能提升球員士氣，讓他們知道香港有很多人支持他們。」

他又希望今次亞洲盃打氣團令讓更多人「入坑」，接下來回到主場比賽，也會有相同數量的球迷站在打氣區為港隊吶喊。

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