亞洲盃｜鞠盈智無緣上陣仍成生涯最寶貴回憶　寄語新生代放膽

鞠盈智在亞洲盃旅程完結後宣布退出港隊，結束近14年港足生涯。他在周三晚（24日）隨隊由多哈返港，不少球迷帶同雜誌與足球向他索取簽名留念。回望過去44次為港披甲，阿智最深刻、難忘的，卻是沒有上陣的這一趟亞洲盃征途。



港足以三戰全負結束今屆亞洲盃之旅，36歲中場鞠盈智隨即於社交平台發文宣布退出港隊，雖然在今屆賽事未有上陣，卻是感恩、圓滿的。

鞠盈智在抵港後球迷拍照、簽名留念，他去年6月在印度出戰外圍賽時已有退役打算，而在港足獲亞洲盃資格後便「堅持多一年」，看看能否為港征戰，「雖然未能落場有點點遺憾，但很幸運獲教練選入隊，坦白說假如只選23人，我想也沒有我份。」

港足結束今屆亞洲盃之旅返港，雖然未能晉級，香港隊展現出膽識和鬥志。（梁鵬威攝）

出生於大連的阿智，從2010年起代表港隊征戰至今，他感恩能以亞洲盃為生涯作結。來到跟香港隊道別的時刻，回望過去，最深刻是昨夜完場與球迷致謝一幕；那片紅海、球場內迴盪的打氣聲，是他畢生難忘的珍貴回憶。

「完場過了很久後，球迷仍捨不得走，我們本來已返回更衣室，都出來聽他們繼續打氣、唱歌，好多球員都忍不住哭了，那一刻真的很感動。」鞠盈智以「神奇、熱血、開心」來形容亞洲盃之行，並感謝球迷多年來支持自己和港隊，「好開心香港有一班那麼好的球迷，無論多山長水遠、多困難的作客環境，都會為我們打氣，多謝你們。」

鞠盈智雖然沒有在亞洲盃上陣，這趟熱血旅程卻足以回味一輩子。（梁鵬威攝）

寄語新生代：放膽、相信自己

總結過去14年生涯，阿智謙稱：「雖然沒什麼好表現，但為香港盡了全力，交出最好的自己。」在「黃洋大哥」和他先後於亞洲盃期間宣布退役，標誌着港隊的「國援時代」逐漸落幕，阿智期望更多本土球員獲選入港隊，「我也當自己真正香港人，香港球員不會比內地球員差，希望更多年輕人選擇踢足球、加入港隊。」

阿智寄語新生代球員更勇於表現自己和更放膽，「要對自己有信心，在今次亞洲盃可見年輕球員表現不差，有能力與高水平亞洲國家競爭，相信他們會愈來愈好。」

2006年被外借到公民的鞠盈智，於2010年首代表港隊U22，「我也當自己真正香港人」。（梁鵬威攝）

潘沛軒感謝鞠盈智提點

同日回港的前鋒潘沛軒，對於港隊兩名老大哥先後退役，他不諱言近年港足注入年輕新血，同時感謝鞠盈智等前輩無私指教，「在我們年輕球員初初入選時，都多得阿智帶住我們，不厭其煩在每次訓練和比賽都提點我們。他不會覺得我們是『𡃁仔』，會互相尊重大家，很難得。輝哥（葉鴻輝）、艾里奧也是，很感謝他們提點我讓我進步。」

在亞洲盃之旅後，「潘沛」對港足未來抱持信心，「安達臣的踢法令我們跟上世界足球節奏，甚至今次對伊朗都畀到壓力對手，希望與他們距離愈來愈近。」