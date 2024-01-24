亞洲盃｜巴勒斯坦創歷史仍滿哀愁　鐵衛家人受戰火蹂躪哭成淚人

巴勒斯坦在亞洲盃C組最後一輪以3球擊敗香港隊，取得史上首場亞洲盃勝仗，同時首度晉級。不過，受戰火所困的巴勒斯坦眾將，就算高興，眼裏總有一點的憂愁，與利物浦翼鋒接近同名同姓的穆罕默德沙拿（Mohammed Saleh），完場後未與隊友慶祝，逕自跪在地上，哭成淚人，希望將勝仗獻給在加沙遇害的家人們。



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巴勒斯坦主帥達保。（路透社）

「希望為巴勒斯坦人帶來笑容」是巴勒斯坦主教練達保（Makram Daboub）的目標，周三（23日）與港隊力爭亞洲盃首場勝仗，結果巴勒斯坦3球淨勝港隊，以最佳第三名躋身16強，接連創下兩項歷史，相信能夠為巴人們帶來一點歡樂。

達保賽後以「英雄」形容麾下，沒有他們的努力，就不能為巴勒斯坦創下歷史。巴勒斯坦仍要等候其餘小組成績，才知道16強的對手誰屬，但無論遇上任何球隊，達保對球隊依舊充滿信心，「我們的球員爭勝決心十足，又有團隊精神，我們沒有東西可輸，希望在淘汰賽保持今仗的發揮。」

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巴勒斯坦3球淨勝香港隊，取得亞洲盃16強的一席位。（路透社）

巴勒斯坦近月飽受戰火洗禮，主帥達保直言麾下難以全心作賽，當巴勒斯坦取勝後，就算眾將興奮地慶祝，但不算盡興，全因在家鄉的家人。

自從去年10月起，加沙戰火未曾停止，來自加沙的中堅穆罕默德沙拿，當然擔心他的家人，就在亞洲盃開鑼前一日，他收到叔叔、嬸嬸全家被炸死的消息。戰畢對伊朗一仗後，沙拿悲傷地向傳媒透露自己的慘況，直言：「今天我的家人遭受了一場滅族的戰爭。」即使沙拿收到噩耗，他依然堅持出戰，首戰對伊朗他只上陣半場，其後第二輪對阿聯酋更獲選為最佳球員，他表示整個星期都未能與家人聯絡。

沙拿（正面）在亞洲盃開鑼前收到壞消息。（高詩琦攝）

巴勒斯坦對港隊一仗，沙拿與隊友慶祝入球時，指向手臂上的「110」，原來是加沙地帶受戰火影響的日子。沙拿賽後逕自在禁區內跪地，指天祈禱，不能再掩蓋情緒，流下男兒淚，與相對高興的隊友甚有對比，工作人員走近安慰他。