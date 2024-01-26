澳網｜祖高域墨爾本2195日不敗身被破　意大利新星首闖大滿貫決賽

「澳網之王」祖高域（Novak Djokovic）在墨爾本6年多的不敗紀錄，終於來到終結，面對意大利新星冼拿（Jannik Sinner），這名塞爾維亞球王首兩盤束手無策，即使其後追回一盤，仍然以局數1：3不敵對手，相隔2195日後再度在澳網賽場輸波，無緣決賽。



36歲的祖高域爭奪澳網第11度封王，男單4強與意大利的4號種子冼拿碰頭。兩人去年4次交手，不論年終賽決賽或是溫布頓4強，祖高域同樣是取勝的一方。

面對比自己年輕14歲的冼拿，祖高域發揮一般，首盤錄得15次非受壓失誤，被冼拿兩度把握破發機會，以1：6再失一盤。祖高域次盤表現未見好轉，全盤14次非受壓失誤，以局數2：6再輸一盤。祖高域的韌力非同小可，就算在絕境亦有能力逆轉，當年的費達拿領教過不少。

祖高域今仗早段發揮不佳。（Getty Images）

冼拿首兩盤表現搶鏡，以6：1及6：2橫掃祖高域。（Getty Images）

冼拿的移動速度高，面對祖高域落點刁鑽的擊球，這名意大利新星一一化解，逼使祖高域提升質量，變相增加打失的機會。距離勝利只差一步，冼拿略有手緊，失誤數字比前兩盤多，戰情亦不再一面倒，雙方在今盤保住發球局，需要以「Tie Break」分勝負，冼拿在細分一度領先6：5，獲得決勝分，祖高域連取3分，從出局邊緣自救，再拿下第三盤，大難不死，祖高域有機會吹響反勝的號角嗎？

冼拿錯失決勝分後，沒有自亂陣腳，第四盤繼續穩穩地保住發球局，第4局把握祖高域的破發機會再領先，並以局數6：3奠定勝局，冼拿力戰3小時22分鐘後獲勝，首度打入大滿貫決賽，亦是史上首名意大利躋身澳網單打決賽。

祖高域不敵冼拿，無緣今年的澳網決賽。（Getty Images）

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「這是一場非常﹑非常艱辛的賽事。」縱然冼拿首兩盤贏得輕鬆，但他仍然如此說道，這名意大利球手表示他看到祖高域的狀態麻麻，故此更努力地進擊，結果在墨爾本擊敗祖高域。

冼拿首度打入大滿貫決賽。（Getty Images）

祖高域甘拜下風 「我打得好差」

冼拿今仗的發球穩健，好好保護自己的發球局，全場未有一次遇到破發分，亦是祖高域大滿貫生涯首次零破發機會，可見冼拿今仗的發揮有多出色。祖高域賽後亦甘拜下風，「他（冼拿）的表現完勝我，我對自己的發揮之差同樣感驚訝，這是我印象中打得最差的大滿貫賽事之一。」

祖高域不滿自己的表現，直言是他印象中大滿貫最差的一仗。（Getty Images）

祖高域對上一次在澳網落敗，已經是2018年第四圈不敵韓國球手鄭炫，相隔6年多﹑2195日後再次在澳網輸波，33場連勝來到終結。祖高域坦言今年澳網的整體發揮，與他的正常水平相距甚遠，「（今年澳網）與我的最佳水平有一段距離，除了對曼拿連奴（Adrian Mannarino）一仗是打得好，其他都在水準以下，就像今場的首兩盤，我無法相信打得如此差，我一直未能在場上找到自己。」

就算在澳網失利，祖高域對今季仍然有期望，「如今只是剛剛開季，今年還有其他大滿貫及奧運等賽事，即使今年與以往不同，不能以大滿貫冠軍展開球季，但我對今季仍然充滿信心。」