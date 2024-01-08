網球．泰國挑戰賽｜黃澤林取得2024年首勝　力挫「夜市球王」晉級

早前在主場出戰ATP香港網球公開賽的港將黃澤林，今周轉赴泰國暖武里（Nonthaburi）轉戰ATP挑戰賽，被列為今次賽事5號種子的他首圈遇上中華台北球手曾俊欣，結果直落兩盤擊敗對手晉級，取得2024年的首勝。



黃澤林早前維園首度在ATP 250職業巡迴賽男單正賽圈亮相。（葉詩敏攝）

黃澤林（Coleman）在香港公開賽男單首圈止步後，上周五在維園出席簽名會後，Coleman隨即赴泰國暖武里出戰ATP挑戰賽，首圈與中華台北球手曾俊欣碰頭。

網球・香港公開賽｜黃澤林激鬥前列球手僅敗 獲讚未來危險人物

網球｜黃澤林主場亮相「氣氛好正」 男雙鬥魯比夫吞敗仍盡情享受

22歲的曾俊欣被台媒稱為「夜市球王」，事關他的家庭在新北市的樂華夜市擺檔，以售賣冰糖葫蘆維生，一邊應付練波及讀書，有時更會在檔攤幫輕家人。2018年是曾俊欣突破的一年，他在4項青年大滿貫單打賽事中，分別在法網及溫網奪冠，澳網及美網亦曾經打入決賽及4強，創下台灣的歷史，而曾俊欣2022年曾經在成年組四大滿貫亮相。

曾俊欣上星期同在暖武里出戰ATP挑戰賽，直落兩盤不敵另一台灣球手許育修，賽後發現第4度感染新冠肺炎，幸好今日（8日）仍然能夠出戰，與黃澤林交手。

曾俊欣在2018年贏得溫網及法網青年組的男單冠軍，成為台灣首人。（資料圖片／Getty Images）

曾俊欣與黃澤林發球同樣強勁，首盤各自開出7個及5個「Aces球」，並未能打破對方的發球局，需要以「Tie Break」分勝負，二人同樣鬥得難分難解，結果Coleman以細分8：6取勝，先拔頭籌。

黃澤林次盤在對方首個發球局施壓，一度領先40：0，成功把握破發機會，領先2：0。黃澤林在第7局遇上3次被破發危機，幸好全數化解，近19分鐘才驚險保發，結果以6：3再下一城，直落兩盤力克對手過關，取得2024年首場勝仗，下輪將與世界排名最高第17位的湯美治（Bernard Tomic）或日本球手內山靖崇的勝方對壘。