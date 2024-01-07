拿度退出澳網　生涯首度連續四項大滿貫缺席︱網球

37歲的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），去年預告2024年或是他最後一年出戰職業巡迴賽，近年持續受各大小傷患困擾，他依然堅持繼續下去，努力復健，目標在告別前為球迷送上精彩表演。

可惜2024年一開始即遇上阻滯，近日為備戰年度首個大滿貫澳洲網球錦標賽，復出戰澳洲布里斯班國際網球賽，卻在8強一仗受傷，至周日（7日）宣布未能參加今屆澳網，生涯首度連續四個大滿貫缺席。



拿度近日在布里斯班國際網球賽8強期間受傷，今天宣布棄戰澳網。（Getty Images）

拿度去年在澳網次圈出局，並因臀部傷患休戰接近一年。直到近日在布里斯班國際賽復出，為澳網備戰。即使久疏戰陣，拿度頭兩仗狀態不俗，32強及16強均以2：0淘汰對手。直到8強面對東道主球手佐敦湯臣（Jordan Thompson），拿度在決勝盤受傷，中途須醫療暫停。

拿度賽後一度表示，應為肌肉疲勞，但當時對能否出戰澳網已抱有懷疑，「無法100%確定任何事」。他終在今天確認未能出戰今年澳網，須返回西班牙醫治。繼去年法網、溫網、美網後，再缺席今年澳網，連續四項大滿貫缺席，再創生涯第一次。

拿度宣布棄戰澳網。（Getty Images）

拿度說，檢查後發現一組肌肉輕微撕裂，不幸中的大幸是，受傷肌肉並非他臀部長期受傷的同一位置。

缺陣349天後復出，拿度敗予湯臣後稱，「未準備好在最佳水平作賽」，「過去一年我非常努力為復出作準備，我一直說，目標是在3個月內回復最佳水平。」他表示，不能繼續在神奇的墨爾本球迷表前比賽縱然傷感，放眼整個球季而言，這（8強出局）不算太壞的消息，「我們仍然保持正面」。

拿度何時能重返賽場？（Getty Images）

「我真的很想在澳洲比賽，能有機會打幾場，令我很開心和正面。多謝大家支持，很快再見大家！」如今拿度確認退出澳網，假如今季真是他的最後一季，他或無法以球員身份兌現在澳洲「再見大家」的承諾。

無法出戰澳網，拿度如今須集中火力在5月20日上演的法國網球公開賽前重拾狀態。這位22項大滿貫冠軍得主，當中14次在法網封王，寫下紀錄。初步看來，拿度傷患似乎不算太嚴重，然而去年澳網出局後情況也是類似，之後卻足足缺陣一整年，因此西班牙「泥地王」何時能夠復出，目前仍難以估計。