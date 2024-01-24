澳網｜鄭欽文反勝俄羅斯球手晉級　首闖大滿貫4強兼穩躋世界前十

中國「金花」鄭欽文繼去年的美網後，在澳洲網球公開賽躋身8強，與俄羅斯球手卡蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）爭生涯首次躋身大滿貫女單4強。鄭欽文落後下連取兩盤反勝，創下生涯的里程碑，並篤定打入世界排名前10位。



澳網女單頭號種子施安迪（Iga Swiatek）與3號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）意外提早出局，女單8強的上半區域，只得中國球手鄭欽文一個種子球手，這名12號種子與俄羅斯的卡蓮絲卡雅在8強對碰。

鄭欽文反勝俄羅斯球手晉級。（Getty Images）

鄭欽文首盤先破對手發球局，其後未能保住優勢，二人戰至「Tie Break」分勝負，21歲的鄭以細分4：7落後。鄭欽文次盤立即反撲，次盤下半段時把握破發機會，以局數6：3扳回一城。鄭欽文在決勝局愈打愈順，一口氣連贏5局，以6：1再下一城，2小時20分鐘後反勝對手，打入4強，將與烏克蘭球手恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）爭入決賽。

鄭欽文在墨爾本刷新個人大滿貫的最佳成績，生涯首度晉身最後4強，亦是繼名將李娜後，再有中國球手亮相澳網女單4強。另外，鄭欽文在澳網後，世界排名將躋身前10位，亦是李娜之後的中國球手打入前列。