網球香港公開賽｜魯比夫奪冠感激香港球迷　「特別我來自俄羅斯」

世界排名第5的俄羅斯球星魯比夫（Andrey Rublev），周日在全場爆滿的ATP香港網球公開賽決賽，以直落兩盤擊敗芬蘭球手胡疏禾利（Emil Ruusuvuori），在香港站奪得生涯第15座ATP冠軍盃。

連日來場內場外均獲球迷支持打氣的魯比夫直言感激，特別是在俄烏戰爭影響下，「支持是很難得到卻是容易失去的，只能心存感激」。除了精湛球技和快速而穩健的打法，想必也是他的謙遜以及親和力。



頭號種子魯比夫昨與商竣程力戰逾兩小時後獲勝，躋身今日決賽爭奪今年首個錦標。魯比夫與胡疏禾利身形相若體格精瘦，但擊球卻相當具有威力和速度；兩人的擊球最高時速達212公里。

他們在首盤初段互保發球局戰至3：3平手，獲主場觀眾一面倒打氣的魯比夫隨後找到對手缺口，第7局打破其發球局後穩住發揮，以6：4先拔頭籌。

頭號種子魯比夫躋身決賽爭奪今年首項錦標。（夏家朗攝）

在維園中央網球場上演的ATP香港網球公開賽決賽座無虛席。（夏家朗攝）

二人在次盤初段續拉鋸戰平3：3，胡疏禾利在第7局單局擊出兩個「ACE」，以4：3領先。沉着應戰的魯比夫其後向對手施壓，強力的底線抽擊打破對手發球局後，最後一局輕鬆保發，僅花1小時17分鐘便直落兩盤（6：4、6：4）擊退對手，在香港站奪得職業生涯第15項ATP錦標。

世界排名第69位的胡疏禾利今場第一發球最高時速達200公里。（夏家朗攝）

魯比夫取勝後獲全場球迷歡呼和報以掌聲，他在接過冠軍盃後不忘微笑感謝對手胡疏禾利，「我們認識多年，也會一起練習，我真的很享受與你對賽，你值得贏得更多（錦標）。」

魯比夫說罷拿起咪高風架轉身面向觀眾席上的教練，他續發表感言說：「這是我與新體能教練的第一個錦標，感謝我的團隊，也感謝在場觀眾的支持，在這裏感受到被大家歡迎，我很享受在香港的時光。」

26歲的魯比夫在今站奪得職業生涯第15個錦標，他坦言是月中轉戰澳網前是一個很好的開季，「這一周都很美好，給我很大的信心，我也打出高水平發揮，也沒什麼可再說了。」

這名俄羅斯球星在國家因戰爭備受責難下，仍深受球迷歡迎，連日來均有球迷球場內外守候索取簽名和合照，他亦不理大會保安阻攔盡量滿足球迷。他在賽後記者會上衷心感激大家擁戴，「為什麼我值得這麼多的支持，在我看來，要讓一些人支持你真的很困難，支持是很難得到卻很容易失去，特別是我來自的地方（俄羅斯），得到那麼多的擁戴，我只能心存感激，這是我以前從未感受過的特別感覺。」

大會職員在記者會尾聲問還有沒有問題發問，當全場記者沒有再舉手一片寂靜時，全程保持微笑的魯比夫即打趣拍拍坐在身旁的職員站起來，向大家揮手笑說，「See you guys」（大家再見）。

網球香港公開賽｜魯比夫反勝過關 賽後突發派福利 球迷滿載而歸

魯比夫坦言來自俄羅斯的自己，仍得到大家擁護和支持不容易，心存感激。（夏家朗攝）

魯比夫奪得生涯第15項ATP錦標。（夏家朗攝）