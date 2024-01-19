利物浦兩代隊長命途各異　軒達臣篤定離沙特　謝拉特續約至2027

利物浦兩代隊長謝拉特（Steven Gerrard）與佐敦軒達臣（Jordan Henderson）在沙特阿拉伯聯手的畫面，短短半年已來到終結。

早前傳出軒達臣有意返回歐洲球壇，這名33歲的紅軍前隊長正式離開中東，轉投荷蘭老牌球會阿積士，簽下一紙兩年半的合約，並穿上6號球衣。至於「神奇隊長」謝拉特，則在沙特如魚得水，與伊蒂法克再續兩年約，領軍至2027年。



利物浦兩代隊長佐敦軒達臣與謝拉特合作，縱然是在沙特球會伊蒂法克，但相信是不少「利迷」期待的畫面。這個紅軍的「夢幻聯乘」，只是維持半年，佐敦軒達臣未能適應中東的生活，加上伊蒂法克的戰績一般，令這名英軍中場萌生出走的念頭，「認真考慮今個月收到的任何報價」。

軒達臣離開中東已成定局，傳聞早前已經與伊蒂法克解約，並與荷蘭老牌球會阿積士愈行愈近。阿積士在香港時間周四（18日）深夜宣布，正式簽入佐敦軒達臣，雙方簽下一紙兩年半的合約，並穿上6號球衣，在荷甲展開職業生涯新一頁。

佐敦軒達臣透過社交網站向沙特球迷說再見，強調這是艱難的決定：「離開伊蒂法克不是容易的決定，但我需要為自己及家人着想，我想感謝球會及球迷們這段時間的支持，我從加盟首日已感受到滿滿的愛，祝願未來一切順利。」伊蒂法克主席Samer Al Misehal同樣發聲明，感激軒達臣在這段日子的付出，並指解約是對雙方的最好決定。

阿積士主帥雲特舒捷普（John van't Schip）直言，球隊正好需要一名有領袖特質﹑有經驗的中場，軒達臣就是這種類型的球員，可以立即幫助球隊。

佐敦軒達臣正式加盟阿積士。（阿積士X截圖）

佐敦軒達臣正式敗走沙特，但他的前輩謝拉特則在中東如魚得水，縱然伊蒂法克自去年11月起，至今8場聯賽未嘗一勝，「神奇隊長」的帥位沒有被動搖，更獲球會延長合約至2027年。伊蒂法克主席依然信任謝拉特，相信謝拉特憑領導才能可領球會取得成功，重返昔日的輝煌，並向謝拉特大派定心丸：「史堤芬（謝拉特）將有時間及資源來建立球隊。」

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