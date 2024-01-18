足球轉會｜傳佐敦軒達臣征戰沙特半年敗走　見財化水將投阿積士

撰文：趙子晉
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當佐敦軒達臣（Jordan Henderson）加盟沙特阿拉伯球會伊蒂法克時，盛傳周薪高達35萬英鎊﹑甚至70萬鎊，這名利物浦前隊長受訪時坦言，轉戰中東並非為了金錢。
早前傳出佐敦軒達臣萌生重返英超的念頭，傳聞他與荷甲老牌球會阿積士愈行愈近。英國《電訊報》指，軒達臣如今離隊隨時「一個崩都收唔到」。

由去年夏天加盟伊蒂法克時，佐敦軒達臣說：「金錢從來都不是最大動力」；半年過後，英國《每日郵報》指軒達臣「會認真考慮收到的任何報價」。伊蒂法克由「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）掌舵，在沙特聯賽中游浮沉，自去年11月起，伊蒂法克至今8場聯賽未取一勝，成績一落千丈，早前一場聯賽入場人數不足700人。軒達臣初初曾說過，「希望幫助發展沙特聯賽」，似乎短短半年就要敗走了。

33歲的佐敦軒達臣當然希望重返英超，似乎還要一點時間，這名前紅軍隊長傳聞已經與伊蒂法克解約，並以自由身加盟荷甲的阿積士，即將結束短短半季的中東生涯。精通轉會消息的記者羅曼奴，軒達臣與阿積士已達成協議，周五（19日）完成體測後即完成手續。

足球轉會｜利物浦前隊長投沙特僅半年　傳為回歸英超不借高昂代價
足球｜軒達臣稱轉戰沙特並非為錢　感慨利物浦無人挽留他

佐敦軒達臣的中東生涯似乎就快完結了。（資料圖片／Getty Images）

就算軒達臣強調不是為錢，但在生涯後期有球會願意開一紙「肥約」，確實難以拒絕。英國《電訊報》透露，遑論傳聞的35萬鎊周薪，軒達臣隨時連「一個崩都無收過」。

《電訊報》引述消息人士指，佐敦軒達臣過去半年沒有收取任何人工，選擇延後支付薪金，縱然原因未明，但有機會逃避英國高昂的稅金。根據英國法律，若在英國住多於90日，便當作「稅務居民」。軒達臣如今選擇離開沙特的話，當然不可能收回近半年的薪金，見財化水。

軒達臣與賓施馬同樣都傳出有意離開沙特。（資料圖片／Getty Images）
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