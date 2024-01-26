亞洲盃｜E組形勢曲折離奇　韓國「奪」次名避日本　巴林無仇報

日本不敵伊拉克後，亞洲盃E組的形勢隨之受到牽連，皆因首名出線就要硬撼日本，故此各隊今仗難免各有盤算。90分鐘內，多達7次的位置變動，最終韓國去到另一場賽事完場後，才被馬來西亞射破，最終如願避開日本，首名則由巴林奪得。



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同分如何定奪排名：1. 對賽成績，2. 對賽得失球差，3. 對賽入球數，4. 所有賽事得失球差，5. 所有賽事入球數，6. 紀律分



E組頭兩輪戰績：



韓國 3：1 巴林

馬來西亞 0：4 約旦

約旦 2：2 韓國

巴林 1：0 馬來西亞



賽前積分榜：約旦（4分，得失球+4）；韓國（4分，得失球+2）；巴林（3分，得失球-1）；馬來西亞（0分，得失球-5）

賽前形勢：馬來西亞因對賽成績提早出局，約旦﹑韓國與巴林在最後一輪仍然有機會換位，加上小組首名將鬥E組次名的日本隊，更添今輪變數。

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亞洲盃︱韓國補時15分鐘遭馬來西亞迫和 次名出線避過日本無着數

韓國足球隊。（路透社）

21分鐘：韓國鄭優營頭槌建功

當時比數：【韓國1：0馬來西亞；約旦0：0巴林】

當時積分榜：韓國（7分，得失球+3）；約旦（5分，得失球+4）；巴林（4分，得失球-1）；馬來西亞（0分，得失球-6）

當時形勢：韓國先開紀錄升上榜首，根據這排名就會16強對日本，約旦﹑巴林則跌至第2﹑3位。

鄭優營憑頭槌先開紀錄。（Getty Images）

34分鐘：巴林希拉爾單刀破網

當時比數：【韓國1：0馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：韓國（7分，得失球+3）；巴林（6分，得失球0）；約旦（4分，得失球+3）；馬來西亞（0分，得失球-6）

當時形勢：巴林的希拉爾射破約旦大門，取得領先並壓過約旦，升上次席，依然可以避過日本隊，即使約旦跌至第三名，仍可以最佳第三名過關。

巴林單刀射破約旦，一箭定江山。（Getty Images）

51分鐘：馬來西亞夏廉追平

當時比數：【韓國1：1馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：巴林（6分，得失球0）；韓國（5分，得失球+2）；約旦（4分，得失球+3）；馬來西亞（1分，得失球-5）

當時形勢：韓國後防一次誤傳，造成防線一陣混亂，馬來西亞的夏廉機警地拗腰起腳破網，取得馬來西亞今屆首個入球，巴林一下子升上榜首，而韓國則跌至次名，約旦的位置不變。

馬來西亞換邊後即反撲。（Getty Images）

62分鐘：馬來西亞艾文12碼中鵠反超前

當時比數：【韓國1：2馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：巴林（6分，得失球0）；約旦（4分，得失球+3）；韓國（4分，得失球+1）；馬來西亞（3分，得失球-4）

當時形勢：韓國的薛英佑輸12碼，馬來西亞由艾文操刀，一蹴而就，韓國隊跌至第三位。

艾文12碼建功，馬來西亞一度反超前。（路透社）

83分鐘：李剛仁罰球妙射追平

當時比數：【韓國2：2馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：巴林（6分，得失球0）；韓國（5分，得失球+2）；約旦（4分，得失球+3）；馬來西亞（1分，得失球-5）

當時形勢：韓國的李剛仁罰球妙射破網，為韓國追成2：2平手，韓國再度壓過約旦，返回次席。

李剛仁罰球妙射，韓國再領先。（Getty Images）

90+4分鐘：孫興慜12碼建功反先

當時比數：【韓國3：2馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：韓國（7分，得失球+3）；巴林（6分，得失球0）；約旦（4分，得失球+3）；馬來西亞（0分，得失球-6）

當時形勢：吳賢揆博得12碼，韓國隊長孫興慜掃把腳一射破網，韓國反超前3：2，並升上榜首，若保持這紀錄的話，16強就要對日本隊。

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孫興慜操刀12碼建功，韓國同時升上榜首，對日本的機會大增。（高詩琦攝）

90+15分鐘：馬來西亞入籍兵建功

當時比數：【韓國3：3馬來西亞；約旦0：1巴林】

當時積分榜：巴林（6分，得失球0）；韓國（5分，得失球+2）；約旦（4分，得失球+3）；馬來西亞（1分，得失球-5）

當時形勢：馬來西亞的入籍前鋒摩拉利斯禁區頂起腳得手，在超長補時追成3：3平手，同時把韓國從榜首拉下來，返回次席，換言之不用對日本隊。巴林卻成為贏波的「輸家」，首名將撼日本隊，約旦則以最佳第三名出線。