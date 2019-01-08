【省港盃】獲郭嘉諾讚「青訓榜樣」　孫銘謙：保證戰鬥至最後一刻

第41屆省港盃次回合周三（9日）舉行，港隊回師香港大球場惡鬥廣東，首回合落後1：2的港隊周二（8日）於旺角大球場進行賽前最後一課操練，受傷門將謝家榮缺席今課練習，去仗臨危受命的守門員蔡子濤有望正選披甲。

港隊賽前最後一課操練，門將謝家榮未有現身，主教練郭嘉諾透露這位夢想FC球員仍未康復，將缺席今課練習，爭取更多休息時間，周三早上會與物理治療師再作測試，決定能否上陣，惟情況並不樂觀。

郭嘉諾揚言兩位後備門將已準備就緒，其中首回合後備上陣力保不失的冠忠南區門將蔡子濤，次回合有望出任正選，他自言興奮又期待：「省港盃是歷史悠久的比賽，以往自己會入場，現在竟然有機會落場，很想表現自己，如果明日擔正，亦會是首次正選為大港腳披甲。」

省港盃：謝家榮因傷缺席次回合前最後一課操練，蔡子濤周三有望正選上陣。（袁志浩攝）

蔡子濤苦練彈跳 克服身高不足

這位19歲球員受訪時臉上雖顯得相當冷靜，不過原來背後亦感到壓力，笑言會聽音樂放鬆心情的他，對首回合賽事仍歷歷在目，皆因感覺到辛苦練習終有回報：「知道自己的努力是有人認同的，自己原來亦是教練的選項，這鼓勵我未來在練習上花更多心機。」

有別於謝家榮1米86的身高，蔡子濤的高度只有1米74，不過他卻自知不足，在這方面多下苦功：「自己本身在高波上較輸蝕，所以專注在彈跳方面練得更多，克服先天的不足，若周三有機會上陣，希望可保持零失球，於90分鐘內擊敗對手，衛冕錦標。」

省港盃：首回合未能及時傷癒的傑志中場鄭展龍，次回合終於復出，加強港隊進攻能力。（袁志浩攝）

攜孫銘謙出席記招 郭嘉諾：港隊未來依靠青訓

首回合港隊憑林樂勤尾段的入球，重燃衛冕希望，郭嘉諾出席賽前記招時揚言，次回合目標明確，就是要爭取一場勝仗：「我們明白如果先失球，形勢會相當不利，球員亦要習慣主場賽事時，必須放膽主動出擊。次回合我們會用較進取的陣式，希望盡快取得首個入球，再想辦法攻入更多球，這對預備U23亞錦賽外圍賽亦很重要。」

他特別提及獲補選入伍的佳聯元朗前鋒陳廣豪，指他於聯賽曾遠射建功，期望明日亦可背起責任，貢獻更多射門，創造入球機會。

港隊主教練郭嘉諾特意選擇孫銘謙出席賽前記招，揚言這位年輕球員對港隊意義重大。（袁志浩攝）

過往港隊的賽前記招，主教練多攜同隊長會見傳媒，惟郭嘉諾這日卻選擇隊中唯一的「00後」球員同行，一向重視青訓的他解釋箇中意思，「6年前U14亞洲賽，孫銘謙在旺角場踢其港隊生涯的首個大賽，他由小六入選港青，經歷亞少盃、亞青盃，直到現在的省港盃，很開心看見他的成長。香港隊未來是靠青訓的，期待有更多如他這樣的年青球員，最終可以在大港腳出現，這對港隊意義重大。」

在旁邊聽着郭Sir這一席話，年僅18歲的「孫銘」坦言愈聽愈緊張，他明白教練及外界對自己有所期望，想以努力回報：「很感激港隊不斷給我機會，背負着香港隊球衣，雖然不可保證贏到冠軍，但只少可保證每個球員，亦會拼盡到最尾一分鐘，直至球證嗚笛完場的那一刻。」

廣東隊球員賽前操練神情輕鬆，練習亦以簡單為主，惟特別加強死球及罰球訓練。（袁志浩攝）

廣東隊缺盧琳爭冠 陳志釗：不可掉以輕心

廣東隊在主力盧琳連續4年缺席作客賽事下，將由另一位較有經驗的球員陳志釗領軍，這位中場球員與主教練陳玉良出席賽前記招時表示，即使盧琳不在陣中，全隊亦會全力以赴，貫徹戰術部署，向重奪冠軍的目標進發。

對於以U23球員為骨幹的港隊，他坦言廣東隊在經驗上佔優：「廣東隊的球員在各自聯賽都有不少經驗，不過亦不容忽視港隊，去仗他們雖先失兩球，反撲下仍可攻入一球，希望球員今仗集中百分之百的精神，絕不可掉以輕心。」

廣東隊賽前特別加強兩翼傳中、入楔以及角球戰術等練習，或藉此攻破港隊大門，陳玉良強調賽事意義在於兩地足球交流，球員已於短時間內把握機會作恢復，希望全體球員周三以最佳狀態出戰，答謝球迷支持。對於有中國媒體問及賽事安排在香港大球場上演，球隊卻在旺角大球場進行賽前操練會否擔心影響備戰，陳玉良稱場地安排經過兩地協商，認為「沒有問題」。