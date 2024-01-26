亞洲盃｜印尼創歷史首度突破分組賽　吉爾吉斯賽和阿曼兩敗俱傷

當「最佳第三名」出現後，直至分組賽最後一刻亦對大局有影響。亞洲盃分組賽由F組壓軸，結果兩場和波收場，其中吉爾吉斯逼和阿曼，兩敗俱傷，齊齊無緣16強，而印尼則成為最大得益者，取得最佳第三名的最後一席，史上首度殺入亞洲盃淘汰賽。



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亞洲盃F組最後一輪賽事，早已出線的沙特阿拉伯對泰國；吉爾吉斯與阿曼則爭奪第三名。沙特對泰國一仗形勢微妙，事關受先前的E組影響，F組首組將硬撼韓國，次名則鬥烏茲別克，令今仗更添變數。

沙特與泰國齊齊派副選出戰。（路透社）

兩軍齊齊以副選出戰，泰國防線早段一次失守，造就沙特隊長艾達沙尼（Salem al-Dawsari）一次單刀機會，即使泰國門將阿努因（Saranon Anuin）清脆地鏟走，泰國守衛落腳踢跌對手，被吹罰12碼，主射的拉迪夫（Abdullah Radif）在沒有助跑下被阿努因撲出，其後雙方各自有兩次詐糊，結果全場互交白卷，沙特以7分保住首名，卻在16強硬撼韓國。

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亞洲盃︱韓國補時15分鐘遭馬來西亞迫和 次名出線避過日本無着數

沙特阿拉伯賽和泰國，保住首名但16強要惡鬥韓國。（Getty Images）

吉爾吉斯與阿曼的戰果對出線更有影響，若然阿曼贏波即可以最佳第三名過關；吉爾吉斯則至少贏兩球才可有望出線，而打和就是對雙方最差的結局。阿曼8分鐘先開紀錄，根據這形勢，阿曼可以獲得最後一席出線。不過，加納出生的吉爾吉斯前鋒高祖（Joel Kojo）80分鐘攻入追平一球，扭轉整個形勢，結果兩軍以1：1握手言和，雙雙無緣16強。

高祖的入球除了追平外，更令阿曼失去出線資格。（Getty Images）

印尼出線多得吉爾吉斯

吉爾吉斯與阿曼「攬炒」下，3仗得3分的印尼漁人得利，取得最佳第三名的最後一席。印尼過往4屆參加亞洲盃，全數在小組賽出局，今屆終於取得突破，首度躋身淘汰賽。印尼一眾職球員一同觀看吉爾吉斯對阿曼的賽事，當他們獲得出線權後，韓籍主帥申台龍一一與職球員相擁，眾將更高呼主帥的名字，大家都難掩興奮。印尼將在周日（28日）挑戰澳洲，力爭8強席位。

印尼取得亞洲盃16強最後一席，首度打入淘汰賽。（Getty Images）

1月28日（周日）

晚上7：30 16強 澳洲 對 印尼 HOY 76台

深夜0：00 16強 塔吉克 對 阿聯酋 HOY 77台



1月29日（周一）

晚上7：30 16強 伊拉克 對 約旦 HOY 76台

深夜0：00 16強 卡塔爾 對 巴勒斯坦 HOY 77台



1月30日（周二）

晚上7：30 16強 烏茲別克 對 泰國 HOY 76台

深夜0：00 16強 沙特阿拉伯 對 韓國 HOY 77台



1月31日（周三）

晚上7：30 16強 巴林 對 日本 HOY 76台

深夜0：00 16強 伊朗 對 敘利亞 HOY 77台

