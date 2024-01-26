亞洲盃｜韓國避日本奇連士文露謎之笑容　韓媒不收貨狂鬧：下台

自從日本意外不敵伊拉克後，牽一髮動全身，最終次名出線，而今屆亞洲盃的形勢出現微妙的變化。

一旦韓國取得E組首名的話，16強即會上演「藍武士」大戰「太極虎」的戲碼，韓國最後一仗與馬來西亞激戰至3：3，痛失兩分，即使韓國主帥奇連士文賽後強調：「我們想成為小組首名。」但當馬來西亞補時追平一刻，直播鏡頭捕捉到奇連士文的笑容，或許證明一切。



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韓國對日本這個亞洲盃夢幻決賽的戲碼，並不會提前在16強上演，多得「太極虎」與金判坤帶領的馬來西亞合演一場精彩的賽事，即使孫興慜末段射入12碼，大馬憑哥倫比亞的入籍前鋒摩拉利斯（Romel Morales）在補時15分鐘建功，追成3：3平手，韓國以5分次名出線，順利避開日本，另一場巴林一球小勝約旦，由第三躍升至榜首，卻要鬥日本。

亞洲盃︱韓國補時15分鐘遭馬來西亞迫和 次名出線避過日本無着數

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由前港隊主帥金判坤領軍的馬來西亞，今仗面對祖國踢出精彩一仗。（高詩琦攝）

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縱然韓國次名晉級，16強都要惡鬥沙特阿拉伯，但兩害取其輕，看來沙特比日本易應付。「首名無着數」的劇本這個你我早已知，只是韓國是迎難而上，還是乖巧走線。當孫興慜射入12碼再領先時，鏡頭影着韓國隊主帥奇連士文，不見得太興奮，彷彿腦內有不少盤算，但當馬來西亞扳平後，鏡頭再次捕捉「奇哥」的反應，他卻比入球更加輕鬆，面露笑容，這個反應﹑笑容或許已有玄機。

即使被追平，直播鏡頭捕捉到奇連士文舒一口氣。（X截圖）

韓國將帥齊聲表失望 韓媒鬧爆

奇連士文賽後即被問到，是否刻意和局避開日本，這名德國名將矢口否認，「這（避開日本）不是事實，我無意避開日本，我們想取得小組首名，但今仗出現兩個令人失望的失球。」奇連士文強調，自己對和局感到「憤怒及不滿」，但總括而言是一場激動人心的精彩賽事。

不止奇連士文，韓國一眾球員口徑一致，指和局令人遺憾，韓國隊長孫興慜直言對戰果感失望，「這是難以接受的賽果，但馬來西亞一直不放棄，最重要的是我們晉級16強。」射出妙絕罰球助韓國追平的李剛仁強調，「我們一直沒有考慮（避開日本）這一點。」

韓國眾將對和局感遺憾。（高詩琦攝）

按形勢而言，韓國和局避開日本隊，無疑是更佳的結局，但韓國傳媒依然怒轟，面對世界排名130位的馬來西亞，都踢得如此狼狽，韓媒《朝鮮體育》以「恥辱」形容今仗韓國隊的表現，「這是一場災難。」另一韓媒《isplus》更斥奇連士文不要臉，「完全沒有為不佳表現而困擾，反而更稱球隊有良好表現，為不敗感自豪，這太不要臉了。」更有韓媒指，奇連士文要為今仗震驚的表現而下台。