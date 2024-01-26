亞洲盃直擊｜金判坤炮轟大馬媒體　孫興慜長篇發言袒護隊友

亞洲盃E組，馬來西亞爆冷與韓國踢成3：3，賽後韓籍主帥金判坤向一直批評自己的大馬媒體發炮，指對方「想踢走我」。

韓國隊隊長孫興慜盛讚馬來西亞，期望金判坤能繼續任教，同時開腔維護隊友，希望媒體能保護球員。

01體育記者 高詩琦 多哈直擊



亞洲盃E組，馬來西亞爆冷與韓國踢成3：3，賽後韓籍主帥金判坤向一直批評自己的大馬媒體發炮，指對方「想踢走我」。（高詩琦攝）

韓國對馬來西亞看似強弱懸殊，今仗對韓國籍的金判坤而言卻意義重大。他辭任港足主帥後曾回韓國出任當地足總副主席，兩年前轉而執教馬來西亞國家隊。雖然大馬在他麾下有過不俗表現，但在亞洲盃首兩場分組賽敗陣且未能取得入球，令他遭大馬記者口諸筆伐，甚至直接問他會否辭職。

馬來西亞賽和韓國後的記者會，金判坤明顯有備而來，他先是讚揚球員戰至最後一刻，當一名馬來西亞記者問他半場如何鼓勵球員時，他隨即開火：「昨天你還在打擊我、想趕我走，但現在你來問我如何推動球員？我們一直都很團結，這是我的職責去推動球員，但你不能這樣呀，昨天在打擊我，今天就來讚我，你不可以這樣做呀。」

記者室立刻一片死寂，直至香港媒體發問，他才正面回應問題，但仍補充道：「我知道你們（大馬媒體）在等我失敗，我知道的，我從來都做好準備，昨天你們想趕我走呢。」即使馬來西亞3：3迫和韓國踢出爭氣一仗，他們3戰後得1分，在E組包尾出局。

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稍後，韓國隊隊長孫興慜以今仗最佳球員身份出席記招，他大讚馬來西亞球員，指他們戰至最後，「雖然賽果令人失望，但能看到這樣的亞洲足球，作為球迷是樂見的。」

他亦談及曾合作的金判坤：「他們入了三球，拿到一分，特別為他們的教練開心，希望他們在取得這賽果後，能繼續好好合作下去，對此很開心，但賽果對我們來說是失望的。」

韓國隊隊長孫興慜對賽果感失望。（高詩琦攝）

孫興慜：沒有任何一隊有明顯優勢

孫興慜強調，最重要是球隊打入16強，「要拿冠軍就要準備好面對任何強隊，雖然還不知道對手是誰，我們會準備好對任何對手。」他亦認為，雖然外界視韓國和日本為熱門，「但這個賽事沒有任何一隊有明顯優勢。」

有韓國記者問孫興慜如何看待外界對個別球員的批評，及問他有什麼話要告訴韓國球迷，全程按例以英語回答的他立刻「轉台」，以韓語回應：「希望記者可以幫幫忙，真的幫幫忙去保護球隊，在更衣室看到有些球員因為社交媒體上的惡言受打擊，這些批評有時完全超越底線，實在令人傷心，我們在場上為球迷和為國家盡了力的。很感謝今天有機會說這番話，希望記者們能保護球員，現在不是批評的時候，我們是球員、也是個人，也是有家人和子女的，跟大家一樣的，真的、真係的希望大家能保護他們。」

有記者問這番發言是否針對特定事件，孫答道：「只是總括而言，有些留言真的⋯⋯我實在無法覆述，最重要的是球員要受到保護。」韓國在分組賽3仗1勝2和得5分，在E組僅次巴林，以次名出線，將要硬撼F組首名球隊。