亞洲盃︱韓國補時15分鐘遭馬來西亞迫和　次名出線避過日本無着數

亞洲盃分組賽最後一輪，出現一個有趣狀況——由於日本在D組僅以次名出線，很大機會在16強便硬撼E組頭兩輪後領先的韓國。

E組賽最後一輪賽事，卻再次出現意外賽果，韓國面對同組最弱的馬來西亞，踢出峰迴路轉一仗，下半場一度落後1：2，孫興慜補時4分鐘的十二碼又反超前3：2，馬來西亞補時15分鐘的入球，雙方踢成3：3完場，同組另一仗巴林小勝約旦後升上榜首，韓國僅以次名出線。

這個結果，令韓國成功在16強避過日本，卻很可能遇上另一強敵沙特阿拉伯。

01體育記者 高詩琦 多哈直擊



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馬來西亞補時15分鐘的入球，3：3迫和韓國。（高詩琦攝）

身為冠軍熱門之一的日本，在分組賽第二仗1：2不敵伊拉克。伊拉克3戰全勝，D組首名出線，日本以D組次名晉級，對手為E組榜首。

周四晚上演E組最後一輪分組賽，韓國的對手僅為馬來西亞，效力德甲球隊史特加的鄭優營21分鐘已為韓國先開紀錄，半場領先1：0；不過下半場形勢大變，馬來西亞在51分鐘扳平，62分鐘更憑十二碼一度反超前2：1。

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亞洲盃直播賽程（按此）

比賽去到尾段，可謂高潮迭起。先是83分鐘韓國憑一記馬來西亞的烏龍球追平2：2，補時2分鐘VAR介入下韓國獲得十二碼，隊長孫興慜操刀中鵠，補時4分鐘為韓國射成3：2反超前。

轔國隊長孫興慜主射十二碼中鵠，補時4分鐘為韓國射成3：2反超前。（高詩琦攝）

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不料完場前馬來西亞尚有力反撲，來自哥倫比亞的入籍前鋒摩拉利斯（Romel Morales），在補時15分鐘為馬來西亞射成3：3，韓國苦戰僅得1分，3輪分組賽1勝2和；同時上演的另一場E組賽事，巴林1：0小勝約旦，以6分升上榜首，他們會在1月31日的16強賽事遇上D組次名日本。

韓國次名出線，能夠避過宿敵日本，看似無壞，然而由於E組次名出線後16強對手為F組首名球隊，很大機會硬撼沙特阿拉伯，因此形勢上根本無甚着數可言。

韓國隊長孫興慜賽後直言對賽果感到失望，但他同時強調，最重要的是球隊能打入16強，「要拿冠軍就要準備好面對任何強隊，雖然還不知道對手是誰，我們會準備好對任何對手。」他亦認為，雖然外界視韓國和日本為熱門，「但這個賽事沒有任何一隊有明顯優勢。」