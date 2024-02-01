劍擊｜吳浩天回福地多哈再闖大獎賽16強　互信成關鍵時刻最大武器

一年前，港隊重劍代表吳浩天在多哈大獎賽首闖16強，創下生涯最佳，當時他直言該次成績猶如「成支強心針啪落肚」。

一年過後，同樣是多哈大獎賽，吳浩天先挫克羅地亞劍手，然後在末段連取6劍反勝意大利劍手，再度躋身大獎賽16強。除了力證自己不是「符碌」外，更引證劍手與教練之間信任的重要性。



吳浩天連續兩年在多哈大獎賽打入16強。（香港劍擊總會圖片）

吳浩天在資格賽連過兩關，晉身多哈重劍大獎賽正賽，今年再度躋身大獎賽16強，平生涯最佳成績，「吳浩天打入16強」的消息在社交網站「洗版」，恭喜之外，更出現「多哈之子」的稱號。

「多哈都算是我的福地，兩年都打得不錯，好高興自己再度做到（打入16強），因為我知道這並不容易，所以我都是十分興奮。」

吳浩天被稱為「多哈之子」。（香港劍擊總會圖片）

阿天去年戰畢多哈站後，他經過全職生涯5年的浮沉後，他的信心不再是虛談，終於有成績證明自己是可以的，就像注下一支強心針。相隔一年，阿天再度闖入16強，是去年強心針的正面作用，「上年的多哈站前16後，信心愈來愈堅定，加上亞錦賽﹑亞運會都有好成績，這些信心在心中累積，我對自己更有信心，今次16強像是對自己說：『上年唔係符碌的』。」

吳浩天在多哈大獎賽的晉級路上，並非一帆風順，32強面對意大利劍手Marco Paganelli，二人比分咬緊，中段一度落後4分，全因自己的一點硬頸，「我認為自己手上動作有優勢，實際情況卻有落差，輸1﹑2分時仍想以手上動作嘗試，惜依然不果，其後調整打法施壓，追回4分後，對方有點心急，所以才連取6分。」

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吳浩天32強連取6劍逆轉意大利劍手晉級。（香港劍擊總會圖片）

賽事餘下12秒，以為穩操勝券，阿天關鍵時刻稍為手緊，被追回12：12，需要進入即時死亡的「決一劍」分勝負。

「Trust Me！」（相信我）吳浩天開賽前轉身向教練說。

「Of Course！」（當然）教練陸昶名堅定回應阿天。

就算是進入即時死亡的1分鐘，正是這份劍手與教練的信任，吳浩天毫不擔心，才可心無離念專注在劍道上。

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