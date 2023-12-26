英超轉會｜「水貨」蘇蘭基終踢出身價　傳熱刺求購做卡尼接班人

蘇蘭基（Dominic Solanke）在英超浮浮沉沉，近年轉投中型班般尼茅夫，他的表現都不算穩定。直至今季，現年26歲的蘇蘭基似乎迎來突破的一年，早前對諾定咸森林大演帽子戲法，半季已累積11個英超入球。英國《太陽報》透露熱刺對蘇蘭基有興趣，名宿更指這名英格蘭中鋒是最佳選擇。



蘇蘭基在2017年世青盃獲得金球獎的殊榮。（資料圖片／Getty Images）

由世青盃金球獎變水貨前鋒

說起蘇蘭基，這名英格蘭前鋒其實成名已久，2017年榮膺世青盃的金球獎（賽事最有價值球員）得主最為人熟悉。當年的利物浦獨具慧眼，早在蘇蘭基出戰世青盃前，已經與他達成共識，由青訓的車路士加盟，加上在世青盃的亮眼表現，紅軍似乎沒有「入錯貨」。

當蘇蘭基加盟利物浦後，首季英超上陣21場，僅攻入1球，翌季更受傷患困擾，僅戰半季的蘇蘭基沒有進賬，經歷失敗的兩個球季合共只取得1個英超入球，難免被視為紅軍的失敗收購，並在2019年冬窗被急急放售，匆匆結束一年半紅軍生涯，轉投中下游球會般尼茅夫。

蘇蘭基當年隨利物浦訪港出戰亞洲挑戰盃，曾經在大球場取得入球。（資料圖片／Getty Images）

即使蘇蘭基效力中型班，但他在英超的表現都算不上突出，2018/19上半季在利物浦入球掛零，下半季在般茅10次上陣依然顆粒無收。蘇蘭基之後跟隨球隊降落英冠，兩季間重拾射門鞋，在2021/22球季46場聯賽全勤，貢獻29球及7個助攻，協助般尼茅夫返回英超。蘇蘭基上季重返英超攻入6球，已經是他的生涯最佳。

蘇蘭基與「水貨」彷彿劃上等號，這名26歲的前鋒在今季有望洗脫這污名。對紐卡素一場梅開二度，僅12輪聯賽已追平上季的入球紀錄，其後他愈踢愈順，更在上輪對諾定咸森林個人連中三元，英超首度「戴帽」，現已累積11個聯賽入球，比起他過往4季英超的入球總數還要多。

蘇蘭基今季在英超爆發。（Getty Images）

蘇蘭基的大爆發，在今季的般尼茅夫陣中舉足輕重，主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）大讚他是完完全全的9號球員，「他（蘇蘭基）完全融入了我們的踢法，無論主攻或是主守，他都可以擔當相應的角色，他已經是個完整的中鋒球員，他可以融入不同的體系。」

蘇蘭基僅半季攻入11球，比他之前在英超4個球季加起來還要多。（Getty Images）

傳熱刺垂青 隨時做卡尼接班人

英國《太陽報》透露，蘇蘭基的亮眼表現已吸引到熱刺的注意，引述消息人士指，當哈利卡尼離隊後，熱刺一直未找到接班人，而蘇蘭基符合了熱刺不少需要，他們正密切留意他。

熱刺舊將奧哈拉（Jamie O'Hara）指蘇蘭基正是熱刺前線最適合的人選，「以蘇蘭基的踢法，他絕對適合熱刺，他是完美的人選，同時都找不到原因般尼茅夫刻意把他留住。」