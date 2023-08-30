甲一銀牌｜南華大敗無緣三連霸　一眾「小將」望擔大旗撐起球隊

兩屆銀牌冠軍、力爭三連霸的南華，周二（29日）在香港東方的強硬攻下「斷纜」，更罕見地以59：80、21分之差告負。經歷換帥、主將離隊，南華由朱亮、余理洋帶領半隊小將出戰今季甲一。「我們已經不再當自己是小將。」一句，不謀而合地道出葉耀邦和陳曉峰對「擔大旗」的決心。

季前，余理洋在一次活動中不諱言：「今季南華將會是近十年較弱的陣容」，21分落敗，也的確是近年少見。



今仗南華面對前主帥巴拿莫域率領的東方，顯得無計可施，得分主力朱亮被包夾，更被東方洋將基拔和麥洛連分別攻入24分和21分。前半場，南華僅得葉耀邦得分上雙苦苦支撐，分差一度被拉開最多31分，讓這場「紅藍大戰」罕有地出現垃圾時間。

南華上半場僅葉耀邦得分上雙。（張倩儀攝）

「有少少失望⋯⋯」賽後，葉耀邦無奈面對失連霸的現實：「沒有想過分差這麼大。」由前場2分擊敗東方，到今場倒輸21分，葉耀邦也深知球隊表現不夠穩定，或是重用年輕球員的弱點，南華聯賽前重點改善的問題之一。

攻守兩端都可見南華全力以赴。（張倩儀攝）

小將經驗欠缺是事實，但不是敗陣的藉口，更何況他們今季不再視自己為「小將」。的確，南華各人都有嘗試挺身而出，特別是今場交出17分、6籃板和2助攻亮眼數據的葉耀邦。他笑說自己在南華體系數年，加上已為港隊有身份責任：「沒有理由還當自己小將，打甲一就要交出水平，加上今年被委以副隊長重任，要擔起更多責任。」雖然今季南華看似由朱亮、余理洋和羅意庭領軍，但隊內反而是互相提點，發現問題還是會主動提出。

三位經驗戰將帶領南華，卻見隊友不停互相提點。（張倩儀攝）

即使年輕球員如葉耀邦、陳曉峰、曾湛元、林文淇，還加入前南青球員如蘇柏軒、Jefferson Espiritu、鄭凱安等，也需要敢向提出意見。司職大前鋒的陳曉峰坦言，南華人腳年輕化，20歲出頭的年輕球員佔逾半隊，但隊友之間平等，「誰做錯有問題都要講，前輩也會提點細節。」

葉耀邦今場交出17分、6籃板和2助攻。（張倩儀攝）

但今場可見，年輕球員也有一定的創造力，完場前南華派出「全小將」陣容，外有林民淇和蘇柏軒接連射入三分，內線有楊嘉駿和葉耀邦衝搶等，依然打出風格。最後未能逆轉，更失落衛冕機會，班主洪游奕依然主動上前與球員擊掌，葉耀邦表示季前「洪生」為球隊定下的目標已經達到。「今季我們要打到頭四，還有讓年輕球員有更多機會，其實已經做到，只是挑戰不到更好。」即使在旁人眼中，南華表現不如以往，他們卻清楚自己的定位、任務和不足。

雖然經驗不足，但年輕球員有的是決心。（張倩儀攝）

陳曉峰笑言，大家信心十足，也堅信自己有能力，但經驗、把握力，還有各自都有不同需要進步的地方。「季前球隊分好工，做好大家的份內事，例如我要保護好籃板，幫大家得分輕鬆一點，但同時知道自己得分方面也要慢慢改善。」雖然銀牌衛冕失敗已成定局，但他們有決心能在聯賽擔起南華不同的崗位，做出俾目標更好的成績。

陳曉峰心知自己得分能力欠奉，就全力做好籃板和防守工作。（張倩儀攝）