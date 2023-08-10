港超聯︱東方獲七位數贊助：證明努力有回報　考慮覓地建足球場

港超東方足球公布得到七位數球衣心口贊助，相信有助球隊加強青訓及一隊現有人腳。



東方體育會副主席游永強早前曾透露，球隊將參考英超球會白禮頓的產業模式，以Value for money（用得其所、物有所值）為大前提下投資。

東方今日公布，獲加密貨幣XDAG的全球基金會贊助七位數，贊助內容包括球衣心口位置及部份社交網站帖文；相關金額在球隊過千萬班費中，佔超過10％。

東方獲XDAG基金會贊助七位數。（袁志浩攝）

贊助商代表陳友春稱，雙方自去年中接洽，至近期達成共識，惟贊助暫只為期一年。他表示，東方是基金會的全球首個合作夥伴，不排除有更多合作計劃，主要是睇中球會歷史悠久，有一定影響力。

「東方近年成績不俗，也有球員轉會至內地。我們不求什麼實質回報，而是希望讓更多人了解XDAG及其區塊鏈（Blockchain）技術，從推廣角度來看，東方對年青人及體育界都有影響。」

XDAG基金會代表陳友春。（袁志浩攝）

游永強：獲贊助證努力有回報

今次贊助主要以足球隊為主，然而游永強再三強調，球會不會因此改變原有年輕化的計劃，「基金會特別希望我們做好青訓，如何運用這筆錢去加強陣容，我們需要好好平衡；如果籃球隊有需要，也會調配資源。」

他認為今次贊助別具意義，在於向本地球市發放正面訊息，「大家都很擔心體育事業無法賺錢，很辛苦、要自己『掏荷包』，但現在證明只要球會方向正確，努力得到社會大眾認同，是有回報的。」

東方體育會副主席游永強。（袁志浩攝）

東方白石基地仍未動工 考慮另覓地建足球場

港超球會傑志、港會都擁有專屬訓練場，理文於將軍澳的會所亦有望落成。東方早於今年4月已對外公布有意於白石興建自家訓練基地——佔地1.8萬平方米，設有室內、室外籃球場、健身室、會議室及數個五人足球場。

然而基地主要為東方籃球隊而設，游永強透露，因基地周邊土地使用問題，料難以在鄰近地區覓地興建十一人足球場，「若從練習場地方面來說，對足球隊幫助不大，但如醫療、健身、行政辦工等設施而言，足球隊也能受惠；五人足球場也能解決部份青訓問題。我們正計劃再尋找另一個地點去建足球場。」他指新基地仍待政府解決技術問題，預料在一至兩個月內可以收地動工，然後再等約半年竣工。

部份東方一隊、梯隊成員都有出席活動撐場。（袁志浩攝）

近日東方23歲蘇格蘭新援賀爾（Calum Hall）在友賽期間中暑送院，主教練盧比度形容當時情況「恐怖（scary）」，但稱對方已無大礙。東方早前亦有中鋒洛迪古斯重傷，將於日內做手術，料需休息至季尾，盧比度透露球隊正尋找替代人選，「預算有限，我們也不會簽太年輕或太年長的球員，大約29至30歲吧，但新兵相信會缺席新季首兩場比賽。」