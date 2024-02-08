美斯訪日｜國際邁亞密對神戶入座率僅得4成　票價檔期影響票房

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）亞洲之行最後一站，在日本與神戶勝利船交手，與香港站對比，舉行今仗的東京國立競技場更見冷清，而官方今仗的入場人數為28614，但在直播看到看台有不少空位，似乎日本球迷以行動向高價門票說不。



國際邁亞密與香港隊的表演賽，香港大球場座無虛席。（資料圖片／袁志浩攝）

上周日的香港大球場，逾38000名球迷滿心期待欣賞美斯的英姿，最後卻空歡喜一場，接近爆滿的大球場齊齊高呼「回水」，聲勢浩大。相隔3日，國際邁亞密在東京國立競技場鬥神戶勝利船，從直播鏡頭看到現場有不少空位，尤其是票價30000日圓以上的位置，只得最前一排較為多人，目測其餘位置都是空空如也，與香港大球場的「墟冚」場面相距甚遠。

日本主辦公布，今仗入場人數為28614人，在最多可容納68000人的國立競技場，入座率僅得42%左右，與訂價太高亦有關係。今仗劃出多種票價，以球場正中央最前、球隊列隊時面對的看台門票價錢最高，達45000日圓（約2373港元），比香港站大球場3樓中間的票價（2980港元）更低，也不及香港站最貴門票（4880港元）的一半。縱然如此，日本球迷依然嫌貴，並以行動說不，價值3萬日圓以上的「貴飛」空位甚多。

神戶勝利船特意不在主場出戰，而是移師東京，用意明顯是吸引更多日本球迷入場，但定價太高卻令不少球迷卻步。日本網民直言「門票價格高到傻」，即使美斯登場﹑「巴塞三子」正選，國立競技場的入場人數不足一半的畫面「可笑」，更指若然今次票價減半的話，定能坐爆國立競技場。

有日本球迷網上笑言，今場表演賽的票價是平常日職聯的4倍，若全家在神戶前往東京觀看的話，加上用餐等費用，全家人的使費已經等於一個月的生活費。

能夠容納68000人的國立競技場，今仗國際邁亞密的表演賽僅得42%的入座率。（Getty Images）

日職聯甚少安排在周中舉行，通常都是周五晚上及周末上演，神戶對國際邁亞密正好在周三，加上高昂的票價，難免打消不少球迷入場的念頭。

亞冠盃在周中上演，翻查今季分組賽的入場人數，甲府風林3場主場賽事的入場人數皆過萬，其中對墨爾本勝利更有逾15000人入場，其餘賽事人數徘徊在「9千尾」至「1萬頭」左右，與上年的日職聯平均人數近19000人有距離，所以憑美斯吸引了超過28000名球迷入場，與本地賽事對比，已經是不錯的票房。

值得一提的是，國立競技場去年5月舉辦FC東京對川崎前鋒的日職聯賽事，是慶祝J-League成立30周年的賽事之一，吸引了56705人入場，打破FC東京史上最多球迷入場的主場賽事。