美斯訪日｜球王波衫賽後贈予誰人？神戶門將擋出美斯單刀成焦點

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周三（7日）晚在對神戶勝利船一役中後備上陣，成為中港兩隊熱議話題。

日本球迷關心的，則是這名球王有兩次單刀良機被神戶門將新井章太撲出；以及賽後脫下球衣後，竟主動送給對手一名教練，成為X（前稱Twitter）熱議話題之一。



球王美斯到日本友賽，一舉一動均備受關注。（Getty Images）

周日隨國際邁亞密（又稱：國際邁阿密）在香港友賽時，美斯報稱腹股溝有傷避戰，抵達日本後一舉一動都備受香港傳媒及網民關注。除他有沒有入球或助攻外，日本網民亦關注美斯與本地職球員的互動。

賽後一個名為「シジマール」的外國人名字登上日本X Trend，其實是因為比賽完結後，美斯跟對方一眾教練握手，並以食指指向天與其中一人示意，似乎是表示「轉頭畀你」，但很快又將球衣脫下，並急急回頭把它送上，有日本網民表示：「好似『唉好煩，都係而家畀你喇』咁。」

這位薛馬馬田斯（Sidmar Antônio Martins）是巴西人，在去年成為神戶勝利船門將教練。他仍為球員時，在90年代初便效力日職至退役，至今一直在日本擔任主教練、門將教練等職位，理應跟美斯沒有交集。

因此日本網民對此議論紛紛，猜測兩人是不是之前有什麼約定：「他是抽中特等獎嗎？」、「是不是作為神戶勝利船的代表接受球衣？」、「薛馬馬田斯的名字登上X Trend了哈哈」；亦有現場球迷用相機捕捉到，馬田斯似乎將美斯球衣塞在褲袋的照片。

神戶勝利船門將亦成焦點 「阻止美斯入波是我工作」

此戰美斯雖然沒有入球，不過在場上每次觸球均獲大量掌聲及歡呼，亦屢獻「通坑渠」過人、派牌等精彩鏡頭。第78分鐘他甚至加速突破神戶勝利船防線，在禁區左側獲半單刀機會，但起腳被門將新井章太化解，隨後右腳補射再被初瀨亮護空門解圍。

至互射十二碼階段，新井章太兩次撲走國際邁亞密射門，成為神戶勝利船贏波功臣。賽後受訪時，他表示兒子也有到場觀戰，更霸氣地笑稱：「我知道觀眾都很想看到美斯入波，但阻止入球是我的工作。」

美斯曾有一次絕佳破門機會，但被門將新井章太（左）化解。（路透社）

他賽後拿着皮球拜託旁邊的工作人員，想要他們請美斯簽名，但意識到做不到之後露出苦笑：「不是自己去的話不行嗎？我要不要去呢？」想要去拿但又有點卻步的樣子成為球迷熱話。

雖然不知道他有否拿到簽名，不過網民對此留言：「他的笑容令人感到快樂」、「希望他能拿到簽名呢」、「能擋出美斯的射門，能自豪一輩子了。」