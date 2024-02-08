美斯訪日｜隊友12碼兩度宴客 美斯與隊友笑開懷 網民又鬧：噁心
撰文：趙子晉
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當球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）轉赴日本後，神情變得輕鬆，偶爾露出笑容。國際邁亞密（又名：國際邁阿密）與神戶勝利船戰至互射12碼階段，美斯出現近日以來最開懷的笑容，但這一笑卻惹來網民批評。
國際邁亞密亞洲之行的最後一站，在東京國立競技場與神戶勝利船交手，除了美斯，其餘3名巴塞隆拿舊將悉數正選，神戶上半場兩度中柱，大迫勇也又錯失良機，美斯下半場60分鐘入替，單刀機會卻未能射破對方大門，最終兩軍90分鐘互交白卷，以互射12碼分勝負，美斯沒有操刀，最終國際邁亞密以3：4落敗。
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對比美斯在香港的木無表情，他在日本明顯較為寬容，不論落機或是出席活動，這名阿根廷球王的臉上都有笑容。當今仗戰至互射12碼階段，全場引頸以待美斯操刀，這一幕卻沒有出現，國際邁亞密6輪之中，其中3輪宴客，最後不敵對手。
為國際邁亞密處理第4輪的羅拔泰萊（Robert Taylor），首次主射時被神戶門將新井章太撲出，球證指神戶門將先移離白界線，需要重射。羅拔泰萊再操刀，今次選擇勁射，卻射中門楣彈出，鏡頭隨即影向在中圈的美斯，他與隊友不禁大笑，佐迪艾巴更上前與美斯互動，彷彿與美斯說：「話咗佢唔入啦！」只是一場熱身賽，國際邁亞密眾將對勝負都不太在意，神情輕鬆。
美斯在鏡頭前露出近日最開懷的大笑，不過網民似乎對他的行徑有點不滿，直斥他是「噁心的隊長」（Disgusting Leader），更直言「立即與美斯解約」。當然有心水清網民表示，今仗只是熱身賽，毋須太過緊張，同時笑言若然是C朗拿度的話，這球12碼直接不計，甚至該名球員已經被炒了。
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