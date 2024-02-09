傳藍牌將加入球例　英足總來季足總盃做試點　被罰球員停賽10分鐘

從今以後，足球世界或許不止得黃牌及紅牌。負責管理球例的組職國際足球理事會（IFAB）即將在賽事中加入「藍牌」制度。英媒指藍牌不會一下子在英超採用，先在英格蘭足總盃作試點。



多間外媒報道，國際足球理事會（IFAB）即將在周五（9日）公布新例，在球賽中添加「藍牌」，針對投訴過激及爭議犯規，程度介乎黃牌與紅牌之間，被罰藍牌的球員將在技術區域（Technical Area）停賽10分鐘，換言之在該10分鐘就會十人應戰。

過往只得「兩黃一紅」，未來將會出現「兩藍一紅」或黃牌﹑藍牌各取一張，就被驅逐離場。

紅﹑黃牌以外，球證或許有多個選擇。（資料圖片／Getty Images）

根據英國《天空體育》引述《泰晤士報》消息，英格蘭足總將在下季英格蘭男﹑女子足總盃賽事中試行藍牌制度，而其中一個藍牌例子，就是2020年歐洲國家盃決賽，基亞連尼拉着布卡約沙卡的球衣，若在新制度上，這個犯規被罰藍牌，而當時被罰黃牌。英格蘭低組別聯賽早已試行藍牌制度，英格蘭足總行政總裁貝寧咸（Mark Bullingham）直言，在草根聯賽的試行十分順利。

不過，國際足協（FIFA）方面透露，在高水平球賽採用藍牌，現時是言之過早，並認為只適合在低組別試行。

基亞連尼當年在歐洲國家盃拉跌沙卡，若有新制度的話將被罰藍牌。（資料圖片／Getty Images）

藍牌制度即將加入球例，前皇家馬德里球星奧斯爾（Mesut Ozil）隨即在社交網站「抽水」，當年的同市宿敵馬德里體育會以粗野見稱，他笑言：「馬體會有機會只得6人應戰？」