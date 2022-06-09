難忘攀珠峰驚心動魄時刻　感受四肢身體急凍化險為夷｜盧澤琛專訪

山藝教練盧澤琛投身行山露營運動超過20年，3年前更以攀山隊隊長身分，代表香港登上珠穆朗瑪峰。回憶登珠峰旅程，盧澤琛難忘攻頂的一晚出現了小意外，十多分鐘沒有氧氣供應，幸好及時解決，有點驚險。他認為爬山與其他運動不同，一旦入山便不能即時退出，「就算我疲倦及害怕，都要面對當下，不可以想走就走」。



記者相約盧澤琛到西貢行山訪問。（顏銘輝攝）

2019年5月22日，相信盧澤琛永遠不會忘記這一天。他以珠穆朗瑪中國香港攀山隊隊長的身分，與副隊長張志輝及隊員黎樂基，凌晨離開珠峰4號營地，開住頭燈，沿着雪路，小心翼翼，朝8849米高的珠峰頂前進。

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盧澤琛攀登北美洲最高峰Mt Denali。（受訪者提供）

漆黑之中，迎着強風，承受嚴寒，挑戰着攀山者的意志，他們踏上被視為「死亡地帶」的8000米以上的高地。山上空氣稀薄，大部分攀山者都配備氧氣樽，確保身體有充足的氧氣供應，包括盧澤琛。行到南坳位置，仍是半夜，盧澤琛發現氧氣耗盡，需要換另一瓶。

盧澤琛憶述那個驚心動魄的時刻，他說：「我當時氧氣樽調節器出現問題。有十多分鐘，沒有氧氣供應，我要在很凍、很黑的環境下要處理這個問題，感覺手腳開始慢慢凍，到身體核心都覺得凍得很厲害，開始有點心急，幸好解決到器材問題。」

盧澤琛在訪問中憶述2019年攀珠峰的經歷。（顏銘輝攝）

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他解釋：「在那個高度，氧氣供應不足的話，而且我們由3號營地開始，七千幾米已經開始供氧，過程中一直有氧氣供應，如果中途沒有的話，會突然對身體造成影響。」

下山後，盧澤琛發現腳趾公凍傷，他續說：「相信是當時停下來的體溫太低，含氧量大跌，影響血液循環，出現凍傷的情況。如果當時恢復不到氧氣供應，都會有比較大的麻煩。」

盧澤琛在2019年攀上珠峰頂。（受訪者提供）

爬珠峰，當你一步一步接近山頂，也是一步一步靠近死亡。盧澤琛說：「我們見過兩位攀山者（的屍體），兩位都是當年去世的，感覺很接近，近到一個位，其中一位攀山者，我們要跨過他，才可以繼續行程。」

儘管早有心理準備，但親眼攀山者屍體是另一回事。他續說：「在那個嚴寒的環境，他都很安詳，睡在那裏。我當刻提醒自己小心，要步步為營，否則你就會成為地標。我事後會反思生死之間的價值，都是上了人生一課。」在那個氣候與環境極端的地方，運屍下山並非易事，倘若不幸命喪山上，屍體可能長時間留在原地，成為其他攀山客的路標。

盧澤琛之前沒有想過上珠峰，直至2017年攀總提出組織攀山隊爬珠峰的計劃時，他才生出這個念頭，報名一試。他通過面試、體能測試及筆試，與另外5人被選中入圍訓練。經歷4次出國訓練，期間有隊員因不同原因離開，最後攀山隊只餘3人。他說：「有朋友講笑話：『為何你們3個人都要一個叫隊長、一個叫副隊長，是不是強行作個名給自己？』其實本身不是那麼少人。」

盧澤琛率攀山隊登頂，他們在珠峰山頂與香港攀總的會旗合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

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在早上的陽光下，盧澤琛、張志輝及黎樂基於2019年5月22日早上8時45分登上珠峰頂。盧澤琛回憶登高峰的一秒，心情比想像中平靜，心懷感恩，他說：「過程入面，親歷其境，感受到大自然、那座山的浩瀚及偉大，感覺是很難以言喻。當年你站在世界最高的地方，望出去是一排數不盡的山。那時日出了不久，很美很美的感覺。日出之前，嚴寒非常辛苦，在那個對比之下，你會很開心。」

攀山隊在2019年5月22日早上8時45分登上珠峰頂，與香港區旗合照。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

盧澤琛（左起）、黎樂基、張志輝及曾志成在2019年攀珠峰後返抵香港機場。（資料圖片/顏銘輝攝）

攀登珠峰的經歷，啟發盧澤琛的心靈。他說：「令我相信一步一足印，你要去堅持，相信自己的目標，才會願意一步一步地去做。這是一種改變，或者令我更加鞏固這份信念，對我未來工作、生活有好很得著，給我一個很好的想法。」

從珠峰回來後，盧澤琛笑言生活也沒有大改變，他說：「我沒有經常拿出來炫耀！我自己都真心覺得，這件不是什麼遙不可及的事情，我只是很幸運地剛好有齊那些條件才做得到。的確多了一些分享會，很多時是學校及機構邀請，希望可以將一個訊息告訴大家。只要有個目標，一步一步地去做，是可以實踐得到的。」

盧澤琛登上北美洲最高峰Mt Denali峰頂。（受訪者提供）

他續說：「做人也是一樣，有時你沒有即時的退路，爬山可以訓練到人的堅持及堅毅。跟其他很多運動不同，（爬山時）你不能即時放棄。在山路上，就算我疲倦好，害怕好，我都要面對當下，不可以你想走就走。山會訓練你的。」