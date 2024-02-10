劍擊｜港隊女將齊闖國際賽正賽　重劍連翊希近兩年再獲突破

踏入龍年，海外出戰國際賽的香港劍擊隊都有好消息，躋身正賽圈，當中女子重劍的連翊希更是近兩年來首度打入第二日。



巴塞隆拿女子重劍世界盃

港隊女子重劍今站一共派出9人參賽，除了上站多哈大獎賽奪冠的「一姐」江旻憓，其他女將皆要透過資格賽爭出線，當中5人進入淘汰賽階段。連翊希連挫委內瑞拉﹑烏克蘭及比利時劍手，連過3關闖入正賽圈，自2022年4月的開羅大獎賽後，再度躋身正賽，將與愛沙尼亞劍手Nelli Differt爭晉級。至於江旻憓將與羅馬尼亞的Greta Veres在首圈碰頭。

佘繕妡與朱嘉望同樣連贏兩場，可惜最後一場分別憾負於瑞士及以色列劍手，與正賽資格擦身而過。

連翊希相隔近兩年再度打入國際賽正賽圈。（香港劍擊總會圖片）

花劍都靈大獎賽

都靈大獎賽星期五（9日）率先舉行女子花劍的資格賽，港隊4名女將中，以符妤名成績最好，小組賽5勝1負，取得直接晉級64強的資格，與意大利劍手Martina Sinigalia爭次圈席位。陳諾思（Daphne）﹑鄭曉為﹑關渝澄同樣打入淘汰賽，當中Daphne接連淘汰意大利及波蘭劍手，首圈硬撼法國世界排名第5位的Ysaora Thibus。

符妤名小組賽僅負一場，直接躋身正賽圈。（香港劍擊總會圖片）

秘魯女子佩劍世界盃

除了張愷駿在格魯吉亞男佩世界盃打入正賽，薛雅齊在秘魯利馬舉行的女佩世界盃，小組賽4勝1負，淘汰賽再挫保加利亞劍手，連續兩站打入正賽，將與意大利劍手Rebecca Gargano交手。

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