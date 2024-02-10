劍擊世界盃｜張愷駿從缺自信到淡定反勝　「做得最好是沒有放棄」

男子佩劍隊周五（9日）在格魯吉亞世界盃登場，最終張愷駿成為港隊獨苗，全職三年，首度躋身世界盃正賽圈。

由小組出線後連續兩場以15：14反勝對手，自言極度缺乏自信、怯懦的張愷駿以往在落後時早打定輸數；可是今天，他打着打着卻淡定、踏實，「我做得到」，他如此堅定相信。

「是因為我們訓練緊貼世界，我Feel Good，覺得自己進步便踏實起來」。

早寫過自韓國教練李旭宰上任以來，香港佩劍手的信心與氣魄，再不一樣，而這一次，是被隊友戲稱「15:14之鬼」的張愷駿。



男佩港隊派出6名劍手參加格魯吉亞世界盃，羅浩天、何思朗、陳智軒、陳樂熹、梁天晴、張愷駿和麥皓豐在周五（9日）出戰資格賽，除何思朗外其餘6人一同晉身淘汰賽。最終羅浩天先以15：6擊敗英國代表Jonathan Webb，晉級後以8：15不敵加拿大劍手無緣正賽。23歲的張愷駿則連過兩關，先以15：14力克格魯吉亞的Vakhtangi Archvadze，再以15：14擊退世界排名高141位的土耳其代表，勇闖周六上演的正賽。

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張愷駿生涯首闖世界盃正賽，興奮表示「好夢幻」。（香港劍擊總會提供）

獲勝一刻張愷駿瞪大雙眼與場邊打氣的隊友陳樂熹和梁天晴對望，三人都興奮不已，他更喜極而泣。「真係㗎？真係得呀？真係咩？咁夢幻嘅點解個感覺」，當下興奮得對反勝對手兼闖入正賽毫無實感。

傷癒後出戰今季第一場國際賽，「其實今日狀態不是很好，第一個目標出到小組，因為上幾站受傷沒有出外打比賽，今季第一場出到小組已當贏一半。」他感謝主教練李旭宰和法籍教練Pierre分別在場外和場內不斷提點，減少因心急而失誤。

「第一場落後時，Pierre說我做得到、我真的做得到，因為那一刻我都猶豫過難道又要輸。」張愷駿謙稱「第一次入正賽，運氣始終是其中一個因素」，但真的不能歸功自己突破嗎？今天的他不同了，是比賽中奠定高下的真正分野一一心態。「教練讚我做得最好，是我沒有放棄，落後11：14都沒有放棄，最後真的贏了。」他還記得李教練當時在旁邊劍道指點羅浩天，中間曾大聲向他這邊大叫，「他走過來叫兩句『冷靜啲！未完！』就行返去睇阿天。」張愷駿笑道。

是的，比賽未完即還有機會，這一次，他把握了，為何此前的自己做不到？

張愷駿感謝李教練（圖）和另一教練Pierre在場上提點。（香港劍擊總會提供）

張愷駿以「冇自信」、「懦弱」形容以往劍道上的自己，眼看陳樂熹、梁天晴等都有亮眼表現，他也經常拿自己與其他隊友比較，「不自覺放別人好高貶低自己，成日想同人比，可能性格是這樣，我好執着，所以一定要想辦法做好，別人做到自己做不到，會很不開心。」他在2021年經歷腳傷後更一度想放棄劍擊，「有想過離隊，好不開心，畀個傷陰影遮蓋了，愈來愈沒自信。」可是，堅持數年不又一條好漢。

其實缺乏自信的他正一點一點改變，變得更好，「今場進步是個人踏實了，我是好無自信、好懦弱，通常落後就覺得輸硬，沒信心再畀多點，之前大家都經常對我說『你得㗎』、『你Okay』，但仍然好無自信。」許多次，他都差了點信心，輸了給自己。

今天，他在場上敢拼敢搏敢相信，全因日復日的訓練，練夠，信心自然來，「我們訓練緊貼世界，我Feel Good，覺得自己進步了，心態淡定、踏實，原來我真的能做到，要頂埋去。」他笑指平日訓練好辛苦，早耳聞李教練的「地獄式訓練」，他續說：「經常被教練罵，好大壓力，但現在覺得都是值得的。」

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以往缺乏自信的張愷駿今仗在場上敢拚敢搏敢相信，終反勝對手闖正圈。（香港劍擊總會提供）

張愷駿將在首圈遇上強敵，挑戰世界第一的東道主劍手Sandro Bazadze，他笑說：「不緊張就假啦，始終那麼辛苦行到第二日（正圈比賽日），我都想贏㗎嘛。但不可以讓『想贏』的想法沖昏頭腦，始終對面打又打得耐過我，經驗又比我多，盡力以赴，隨緣吧。」

訪問尾聲「弱弱一問」張愷駿的劍鞋是什麼顏色，碰巧大會初段上載的不少相片都沒有拍到他劍衣背後名字，需出動絕招認鞋，張愷駿笑說：「我都不知有沒有被拍到，我個人不是很起眼。」又自我否定，有被拍下，還笑得好燦爛。有信心的人，自會發光。