重劍世界盃｜江旻憓決一劍挫韓國宿敵　連續兩站國際賽封后

重劍「一姐」江旻憓繼上站多哈大獎賽封后後，今日（10日）轉戰巴塞隆拿女子重劍世界盃，力爭兩連冠，偕隊友連翊希出戰正賽圈。Vivian過關斬將，殺入決賽與老對手、韓國劍手宋世羅激戰至「決一劍」，最終險勝封后，連續兩站奪冠。



江旻憓今周末轉戰巴塞隆拿的世界盃。（香港劍擊總會圖片）

女子重劍世界第一的江旻憓，挾上站多哈大獎賽奪冠的餘威，今周末在巴塞隆拿再征戰世界盃分站。Vivian首圈鬥羅馬尼亞劍手Greta Veres，以15：8輕取對手過關，其後與烏克蘭劍手Dzhoan Feybi Bezhura碰頭，首節拉開3分優勢，其後力保優勢，以15：10再下一城。江旻憓然後遇上瑞士劍手Aurore Favre，繼續贏得有說服力，以15：9再過一關，殺入8強。

江旻憓與巴西名將摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen）爭奪4強席位，兩人相隔4年多再度碰頭，Vivian完成兩節後以6：5稍為佔先，Vivian未能在末節拉開，更被對手反超前，Vivian末段以一劍刺腳單燈追成10：10，需要進入「決一劍」分勝負，最後以一劍進攻延續得分，江旻憓險勝躋身4強，穩奪獎牌。

江旻憓殺入4強，連續兩站登上頒獎台。（香港劍擊總會圖片）

江旻憓4強與波蘭劍手Renata Knapik-Miazga爭入決賽，Vivian在次節連取兩劍，稍為建立優勢，這名波蘭劍手末節嘗試追分，反而Vivian愈拉愈遠，一度拉開4分，即使對方末段力追，江旻憓仍然以15：11奠勝，殺入決賽。

江旻憓力克波蘭劍手再闖決賽。（香港劍擊總會圖片）

江旻憓與韓國的「老對手」宋世羅爭冠，雙方已經是第9次在國際劍聯的賽事中碰頭，二人都十分熟路。Vivian首節連取2分，宋世羅其後追成4：4平手，Vivian埋身交鋒單燈再取領先，然後在次節末段看準時機出手，反攻得分，江旻憓以8：6領先進入最後一節。雙方連續兩劍同時得分後，江再取單燈拉開3分優勢，但宋再度至11：11平手，並維持至完成法定時間，Vivian「決一劍」反攻奠勝，勇奪巴塞站冠軍。

近兩年首度躋身正賽圈的連翊希，首圈則以10：15不敵愛沙尼亞劍手Nelli Differt止步。

劍擊｜港隊女將齊闖國際賽正賽 重劍連翊希近兩年再獲突破

張愷駿挑戰「世一」不果

張愷駿在格魯吉亞站男子佩劍世界盃資格賽，連贏兩場15：14，生涯首度晉身國際賽正賽圈，首圈挑戰主場的「一哥」比薩堤（Sandro Bazadze），惟以3：15不敵對方出局。

劍擊世界盃｜張愷駿從缺自信到淡定反勝 「做得最好是沒有放棄」