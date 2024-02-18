德甲｜利華古遜追平拜仁不敗紀錄　高普點名讚阿朗素：新一代名帥

德甲榜首的利華古遜作客以2：1險勝海登咸，暫時領先少賽一場的拜仁慕尼黑8分，「藥廠」獲外界看好能打破拜仁壟斷，複製14年前的「多蒙特奇跡」。

另邊廂，拜仁慕尼黑主帥杜慈透露，今季加盟的主力射手卡尼並不滿意隊內狀況。



利華古遜上半場補時階段由謝利美費林邦（Jeremie Frimpong）打開紀錄，81分鐘再由艾迪利拉開比數至2：0，海登堡在87分鐘追回一球，「藥廠」最後仍以2：1獲勝，不僅繼續在榜首領先、與排在第2名但少賽一場的拜仁拉開8分差距，在各項賽事32場不敗（28勝4和），也追平了德甲球隊紀錄。

沙比阿朗素（中）領利華古遜繼續朝德甲冠軍進發。（Getty Images）

利華古遜若能維持強勢，很有希望奪得球會史上首個德甲冠軍，他們此前曾經5度屈居亞軍；若能有圓滿結局，便會成為自2011/12球季的多蒙特之後，第一支奪德甲冠軍的非拜仁球隊，而且已打入德國盃4強下，也頗有望如當年的多蒙特般成為雙冠王。不要忘記，沙比阿朗素在2022年10月接手執教利華古遜時，他們身處降班區。

當年領多蒙特獲德甲兩連冠的高普，季尾即將退任利物浦領隊一職，在盛傳紅軍希望邀舊部沙比阿朗素接手之下，高普也開腔大讚這位繼任熱門：「他領軍踢出的足球、他球隊的組成、他做的轉會，一切都很出色，而且他花了很短時間便調較好球隊，也刻劃出自己的風格——新一代的領隊已經出現了，我會說沙比是當中突出的一位。」

高普相當欣賞沙比阿朗素。（Getty Images）

高普續指，沙比阿朗素曾是世界級球員，也來自教練世家，「這些都有點幫助，當他還是球員時，已經像個主教練了。就算你8星期前來問我（對阿朗素的看法），我也會說，Oh my god！」他認為，目前球壇有許多「恐龍級」名帥，「安察洛堤、摩連奴、哥迪奧拿、也許還有我，但我們在20年後不會仍在教波的。好吧，也許摩連奴會，但其他人都不會。」暗指新世代領隊應漸漸成為「主角」。

杜慈指，哈利卡尼也不滿拜仁的現況。（Getty Images）

早前在歐聯16強首回合不敵拉素的拜仁，若然出局，便可能要面對無冠的窘局。另一令人驚訝的數據是，拜仁在最近兩場比賽——0：3大敗予利華古遜和歐聯不敵拉素，雖合共有26次射門，卻只得1次中目標，自然也沒有取得入球。

在作客波琴的德甲賽事前，主帥杜慈坦承今季加盟的星級射手哈利卡尼不滿現況：「他並不開心，不滿意球隊在比賽中的輸送，我們（全隊）也一樣。我很少會見到操練和比賽之間差距這麼大。他在操練中入球的方式令人難以置信，是世界級的，但在比賽中卻很少能為他製造機會。」

哈利卡尼今季初離開母會熱刺、轉投拜仁，明言是希望一圓錦標夢，惟拜仁目前在德甲落後、在歐聯16強首回合落後、在德國盃也已出局，這支班霸上一次無冠已是13年前，若最終真的一盃未得，也算相當罕有。