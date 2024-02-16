游泳世錦賽｜何甄陶再破50自香港紀錄 張心悅初戰世錦即闖準決賽
撰文：葉詩敏
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長池世界游泳錦標賽，已取得巴黎奧運資格的張心悅和何甄陶周五（16日）在主項亮相，首戰世錦賽張心悅在200米背泳初賽順利游入準決賽，何甄陶則在50米自由泳初賽以21.83秒再破香港紀錄，以總成績第五躋身準決賽。
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50米自由泳香港紀錄保持者何甄陶，在今日的50自初賽游出21.83秒，再破香港紀錄，並以總成績第五躋身準決賽。Ian在去年香港長池計時賽游出21.86秒，除刷新原由自己保持的香港紀錄，同時達到巴黎奧運A標（21.96秒），連續兩屆以A標取得奧運資格。
張心悅首闖準決賽
第一次參戰長池世錦賽的張心悅，今午在初賽第4組登場，於第2線道的她首100米以1分03.68秒轉身，終以2分13.11秒名列第6名，總成績第15名首闖入香港時間明日凌晨0時20分的準決賽。
年僅17歲的Cindy在去年4月的香港長池計時賽，於200米背泳游出2分10.35秒最佳個人時間，比巴黎奧運A標（2分10.39秒）快0.04秒，成功取得巴黎奧運資格。
同日女子50米蝶泳初賽，香港紀錄保持者譚凱琳以27.09秒完成，無緣再刷新港績（26.55秒），並在初賽止步。
何詩蓓世界游泳錦標賽賽程
周五深夜00:02分 100米自由泳決賽
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