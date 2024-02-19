英超｜曼聯作客2:1盧頓續居第6 理應大勝卻只得險勝的3點觀察

近期回勇的曼聯，作客盧頓於7分鐘已閃電入了兩球，但其後戰情卻未不輕鬆，要不是主隊中場巴克里補時的頭槌中楣彈出，「紅魔鬼」隨時失分而回。曼聯最終以2：1險勝，豪取聯賽4連勝後，以25戰44分續排第6，保持爭奪前四的機會。



盧頓後衛誤傳予凱倫單刀，讓該曼聯鋒將今場開賽僅40秒便打開紀錄。（Getty Images）

凱倫好運好過好波

進入2024年後，丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund）可謂鴻運當頭，今場梅開二度，近6場連續有波入，共取得7個入球。凱倫在今季首14場英超球運欠佳，也缺乏供應下，未嘗取得入球，但今場卻是入球追着他而來似的，第一球是對手解圍失誤，讓他在開賽僅40秒便單刀建功；7分鐘所入一球，則是阿歷真度加拿祖施射「省」中他入網，當然，也要讚一讚他反應敏捷，有意識地以胸口改變皮球方向。

凱倫除了貢獻了兩球外，他以強壯身體在前線停球，作為進攻支點，對曼聯現時的進攻體系作用明顯；不過他背向對方中堅護球，以及出球予隊友的時機，還有改善空間，今場便有17次失去控球權。

盧頓下半場空群而出，曼聯有很多反擊機會，但加拿祖等鋒將都未能把握。（Getty Images）

反擊效率差把握力弱

當然，凱倫身後3名曼聯攻擊球員：進攻中場般奴費南迪斯、左翼拉舒福特及右翼加拿祖，支援不夠迅速，走位仍欠默契，也是凱倫多次失掉控球權的關鍵。

曼聯就算面對「尾四」的盧頓，也是退守後方，採取穩守突擊戰術；尤其下半場盧頓空群而出，後防有大量空位，但曼聯幾次突擊都無功而還，般奴費南迪斯及加拿祖各有一次單刀機會，均失諸交臂，般奴在87分鐘於前場截得皮球，施射遠柱也告斜出，如果他們稍有把握力，球隊也不致於贏得那麼險，甚至可取得一場大勝。

卡斯米路完全跟不上對手的進攻節奏，多次犯規，半場已被主帥坦赫格換走。（Getty Images）

坦赫格換人及時

曼聯主帥坦赫格領軍能力不時被批評，但他今場的調動卻頗為及時，半場便換走兩名「炸彈」哈利馬古尼及卡斯米路，是曼聯守住勝局的關鍵。馬古尼今場出任左中堅，又回復不時傳失的毛病，而入替他的老將伊雲斯，防守穩健得多，他的位置感絕佳，只打了半場便有10次解圍。

巴西中場卡斯米路今季表現下滑嚴重，今場便踢得非常吃力，在中場面對盧頓的快速推進，速率完全跟不上，只能以超技術阻止對手，上半場只領一面黃牌，已多得球證的仁慈，因此坦帥半場以麥湯米尼換走他，實在合情合理。

凱倫背身護球的技巧仍有改善空間。（Getty Images）

曼聯現時以25戰44分排第6，落後榜首的利物浦達13分，爭標機會渺茫，但他們只落後第4的阿士東維拉5分，躋身前四亦非沒有可能；但餘下13場聯賽，他們另一重要任務是收復得失球差的失地，他們現時得失球差只是+1，維拉卻是+19，而第5的熱刺也有+14，這個巨大差距可能在最終排名上有決定性影響。