英超︱凱倫入球停不了　閃電梅開二度領曼聯2：1作客險勝盧頓

近期狀態火熱的曼聯前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），再次有入球，作客盧頓7分鐘內梅開二度，終領軍2：1小勝。

不過曼聯今場演出再次欠缺說服力，尾段幾乎被追平。



曼聯小勝盧頓，凱倫再次成為主角。（路透社）

37秒閃電開紀錄 凱倫連續6場有進帳

凱倫今季加盟曼聯後，經過季初一段長達近4個月的英超入球荒，直到12月26日拆禮物日主場對阿士東維拉才取得首個聯賽入球。然而這位年輕射手自此入球停不了，除作客森林一仗因病避戰，之後對熱刺、狼隊、韋斯咸到作客維拉均有波入。

今仗作客盧頓，凱倫開賽未到1分鐘便已有進帳。他把握盧頓守將阿馬利比爾（Amari'i Bell）的嚴重失誤，衝前搶得皮球後擺脫對方門將卡明斯基（Thomas Kaminski）射入，當時僅為開賽37秒。

曼聯演出再次欠說服力

至比賽7分鐘曼聯守將梳爾在左路開出角球，加拿祖（Alejandro Garnacho）在禁區邊窩利起腳射門，凱倫本能地在門前用心口改變皮球方向撞入，曼聯領先到2：0。

盧頓的主場威力不容小看，早段落後兩球，沒有打擊他們的鬥志，前鋒摩利士（Carlton Morris）在14分鐘便以一記頭槌入球，助盧頓追成1：2。主隊不斷施壓，曼聯踢得相當吃力，完半場前更有左閘梳爾因傷退下火線。

摩利士的入球一度為盧頓帶來希望。（Getty Images）

賽後焦點：凱倫第二球有心定無意？

曼聯上半場後防踢得混亂，領隊坦赫格在半場時以伊雲斯和麥湯米尼，入替馬古尼和卡斯米路。變陣後，下半場盧頓依然是表現較好一方，曼聯亦有不少起腳機會，雙方之後未能再取得入球，補時4分鐘曼聯曾出現驚嚇一刻——巴克利（Ross Barkley）頭槌攻門幾乎為盧頓扳平，結果皮球中橫楣彈出。

曼聯驚險地2：1擊敗盧頓全取3分，仍排在第6位，跟第4位的阿士東維拉維持5分差距。紅魔鬼近況回勇，在所有賽事7戰6勝，包括近5仗全勝。盧頓輸波後，24戰得20分排第17。

凱倫強調第二個入球是刻意為之，並非靠運。（路透社）

賽後焦點除了曼聯表現未如理想，更多人談論的是凱倫今仗所入的第二球，到底是有心定無意？不少人傾向認為，凱倫用心口撞入皮球純粹靠運，但凱倫賽後受訪時堅稱，入球並靠運，「我是100%刻意那樣做的，我轉動身體將皮球彈入網，訓練時我已曾經這樣嘗試。我很有信心，而它確實入網了。」

凱倫連續6仗聯賽有入球，也是英超史上達到這成就最年輕的一位，這位21歲新星在曼聯的起步雖然慢，但急起直追下愈戰愈勇，帶領曼聯全力追趕前四名的歐聯席位的位置。