英超︱凱倫心口入球有心定無意？　本尊親解：我100%刻意那樣做

撰文：吳慕兒
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曼聯前鋒凱倫（Rasmus Hojlund）在2：1勝盧頓一仗開賽7分鐘內梅開二度，賽後球迷廣為談論的是，到底他用心口撞入的第二個入球，究竟是有心定無意？
看來幸運成份居多的入球，凱倫賽後強調，他是100%有意識地那樣做的。

曼聯小勝盧頓，凱倫再次成為主角。（路透社）

37秒閃電開紀錄　凱倫連續6場有進帳

凱倫今仗作客盧頓，凱倫開賽未到1分鐘便已有進帳。他把握盧頓守將阿馬利比爾（Amari'i Bell）的嚴重失誤，衝前搶得皮球後擺脫對方門將卡明斯基（Thomas Kaminski）射入，當時僅為開賽37秒。

至比賽7分鐘曼聯守將梳爾在左路開出角球，加拿祖（Alejandro Garnacho）在禁區邊窩利起腳射門，凱倫本能地在門前用心口改變皮球方向撞入，曼聯領先到2：0。這個入球賽後成為今場討論焦點：到底凱倫是有心定無意？

「我100%刻意那樣做」

畢竟凱倫近期腳風大順，打破入球荒後，連續6仗有入球，不少人傾向認為，凱倫用心口撞入皮球純粹靠運。

但凱倫賽後受訪時堅稱，入球並靠運，「我是100%刻意那樣做的，我轉動身體將皮球彈入網，訓練時我已曾經這樣嘗試。我很有信心，而它確實入網了。」

凱倫強調第二個入球是刻意為之，並非靠運。（路透社）

凱倫連續6仗聯賽有入球，也是英超史上達到這成就最年輕的一位，這位21歲新星在曼聯的起步雖然慢，但急起直追下愈戰愈勇，帶領曼聯全力追趕前四名的歐聯席位的位置。

凱倫用心口撞入皮球一刻。（Ｘ）
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